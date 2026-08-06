Премьер-министр Монголии примет участие в Восточном экономическом форуме

В состав делегации войдут руководители министерств и представители бизнеса

Делегацию Монголии на предстоящем Восточном экономическом форуме возглавит премьер-министр страны Ням-Осорын Учрал. Об этом заявил посол Монголии в России Дуламсурэнгийн Дава на встрече с советником президента РФ, ответственным секретарем Организационного комитета ВЭФ Антоном Кобяковым.

— В ее состав войдут руководители министерств и ведомств, а также представители бизнеса, — сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что площадка форума дает большие возможности для развития двусторонних связей между Россией и Монголией.

Ранее правительство России утвердило безвизовый режим для иностранных участников Восточного экономического форума — 2026. Он будет действовать с 28 августа по 6 сентября.

Вадим Вахрушев