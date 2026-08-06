Премьер-министр Монголии примет участие в Восточном экономическом форуме
В состав делегации войдут руководители министерств и представители бизнеса
Делегацию Монголии на предстоящем Восточном экономическом форуме возглавит премьер-министр страны Ням-Осорын Учрал. Об этом заявил посол Монголии в России Дуламсурэнгийн Дава на встрече с советником президента РФ, ответственным секретарем Организационного комитета ВЭФ Антоном Кобяковым.
— В ее состав войдут руководители министерств и ведомств, а также представители бизнеса, — сообщает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что площадка форума дает большие возможности для развития двусторонних связей между Россией и Монголией.
Ранее правительство России утвердило безвизовый режим для иностранных участников Восточного экономического форума — 2026. Он будет действовать с 28 августа по 6 сентября.
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