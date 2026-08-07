Бизнес обяжут регистрировать сим-карты для устройств на «Госуслугах»

Ведомство также предлагает запретить использование таких карт для массовых звонков и СМС-рассылок

Фото: Реальное время

Минцифры России выступило с инициативой ввести обязательную регистрацию сим-карт для М2М-устройств через портал «Госуслуги». Соответствующий проект размещен на официальном портале раскрытия правовой информации.

— Компании будут вносить данные на «Госуслугах», включая абонентские номера, выделенные для М2М-устройств, номера идентификаторов оборудования (IMEI), наименование юрлица или ФИО ИП, и следить, чтобы сведения были актуальными, — передает ТАСС.



Проект также ограничивает возможности использования М2М-сим-карт. Их запретят применять для массовых автоматических звонков и СМС-рассылок, а длительность голосовых соединений между аппаратами ограничат одной минутой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как объяснили в ведомстве, сейчас сим-карты для М2М-устройств нередко используются для обычной мобильной связи, чем активно пользуются злоумышленники.

— Документ устанавливает четкий механизм регулирования, в том числе ограничения и условия оказания услуг для М2М-устройств, чтобы сим-карты для них использовались только по целевому назначению, — рассказало ведомство.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет действовать до 31 декабря 2030-го.

Ранее сообщалось, что злоумышленники запустили массовую рассылку писем от лица Роспотребнадзора. Ведомство предупредило о фальшивых уведомлениях, содержащих QR-коды.

Вадим Вахрушев