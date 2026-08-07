Морская душа и 100-метровая колонна

История заслуженного химика Татарстана Олега Жогина, который 32 года знает завод до последнего винтика

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Он уходил в армию из Советского Союза, а вернулся уже в Россию. Мечтал всю жизнь ходить по морям, но стал одним из главных экспертов по разделению углеводородов на Нижнекамской промплощадке СИБУРа. Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Олег Жогину знак «Заслуженный химик РТ». О том, как рулевой моторист стал уникальным специалистом завода мономеров, — в нашем материале.

С флота — к «железу» промзоны

Путь Олега Жогина на «Нижнекамскнефтехиме» похож на сюжет приключенческого фильма. Родился в селе Сахаровка, окончил училище в Чистополе, успел отходить две навигации мотористом-рулевым и ушел служить на флот.

Вернувшись из армии в бурные 90-е, парень столкнулся с жестокой реальностью: флот встал, корабли стояли у причалов, работы не было. Ждать у моря погоды Олег не стал и по совету земляка пришел на нижнеккамское предприятие.

— Мне подписали заявление практически не глядя, только сказав: «Иди работай». Я и пошел. В конце концов, железо ведь везде одинаковое — что на корабле, что на заводе, — улыбается Олег Леонидович.

Путь Олега Жогина на «Нижнекамскнефтехиме» похож на сюжет приключенческого фильма. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В 1993 году он заступил на смену машинистом компрессорных установок в отделение изомеризации пентана (ИП-7). С тех пор место его работы не менялось 32 года. Менялись технологии, повышался разряд, завод переходил на новые схемы, а Жогин оставался верен родному участку. Даже когда производство переводили с двухстадийного процесса на одностадийный и реакторы остановили на целый год, Олег не ушел: окончил курсы и переквалифицировался в аппаратчики перегонки.

Живое чертежное бюро

Сегодня Олег Жогин — аппаратчик 6-го разряда. На его производстве получают из смеси пентана и изопентана изопентановую фракцию, из которой затем, после ряда химических реакций, получают изопреновый каучук (СКИ). Он служит сырьем для множества резино-технических изделий: латексы, перчатки, подошва обуви, шланги, уплотнители, изоляторы кабелей, шины, игрушки, спортинвентарь, приводные ремни, медицинские и другие.

В ведении Олега Жогина находится ректификационная колонна Кт-70 высотой почти 100 метров.

— Чем выше колонна, тем лучше разделение продуктов. Если объяснять на пальцах, то это как самогонный аппарат, только у нас больше ценится то, что остается на самом дне, в кубе, — поясняет нефтехимик.

Именно Жогин с коллегами в 2008 году в лютый мороз запускал эту колонну после масштабной реконструкции. Расчетную мощность в 50 тонн в час тогда довели до фантастических 120 тонн.

Сегодня Олег Жогин — аппаратчик 6-го разряда. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

С годами Олег Леонидович стал настоящим «мозгом» и главным рационализатором производства. Модернизировал реакционный узел и теплообменники: выработка растворителя нефраса выросла до 105 тысяч тонн в год, а энергозатраты снизились на 20%. Предложил схему реконструкции, которая увеличила выпуск изопентановой фракции (ИИФ-40%) до 60 тонн в час. Лично смонтировал узел отстоя метанольной воды. Сам проверил чертежи, вымерил идеально точный уклон трубопровода ровно в 2 градуса, добился 100%-й герметичности, а после пуска сам обучил всю смену.

Но главная «суперсила» Олега Жогина — его феноменальная память. На заводе его шутя называют живым чертежным бюро. Олег Леонидович помнит все схемы коммуникаций за 30 лет — включая те временные «перемычки», которые в 90-е вешали на пару дней, да так и оставили, не внеся в современные цифровые схемы.

С годами Олег Леонидович стал настоящим «мозгом» и главным рационализатором производства. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Коллеги часто прибегают: «Олег, есть у нас тут труба?» Я говорю: «Есть. Можно из этой системы вон в ту выйти, но вот с такими оговорками». Я просто помню каждое железо, к которому прикоснулся за эти годы, — рассказывает нефтехимик.

Верность делу

Своим богатым опытом Олег Леонидович щедро делится с молодежью — он выучил и «поставил на крыло» более 15 специалистов. Многие из его учеников давно выросли в начальников цехов и производств, но до сих пор приходят к наставнику за советом.

За пределами проходной заслуженный химик РТ кардинально меняет ритм жизни. Перечитывает прозу Варлама Шаламова, в отпуске едет в Тулу к дочери и внуку («Шестой год ездим, еще не все музеи обошли!»), а на выходных собирается со своей сработавшейся сменной бригадой на шашлыках.

Своим богатым опытом Олег Леонидович щедро делится с молодежью — он выучил и «поставил на крыло» более 15 специалистов. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Олег Жогин не любит громких слов и пышных фраз о своем вкладе в промышленность. Говорит, что просто ежедневно делает то, что должен. Но именно на таких скромных профессионалах — с горячим сердцем, стальной выдержкой и беспрецедентной верностью делу — и держится вся культура нижнекамского предприятия СИБУРа.