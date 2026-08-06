С работы — в наручниках: по делу о взятке задержали замглавы «Банка Татарстан»

Компромат на Александра Слепова собирали опера ФСБ и экономической полиции

В камере полицейского изолятора Казани провел эту ночь заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Александр Слепов. Как сообщают источники «Реального времени», вчера его задержали в офисе реготделения и на глазах у подчиненных сначала положили на пол, а после проведения оперативных мероприятий увезли в наручниках на допрос в Следком. В качестве подозреваемого по делу о получении взятки в крупном размере.

Уголовное дело против нерядового сотрудника финансового сектора в Следкоме возбудили 5 августа утром. Основанием стали материалы оперативных проверок сотрудников УФСБ и МВД по Татарстану. Они изучили основания для заключения контрактов «Банком Татарстан» с одним из поставщиков и заподозрили не вполне прозрачные отношения между должностными лицами заказчика и исполнителя. Стали копать и нашли свидетелей предполагаемого преступления.

«Маски-шоу» в казанском подразделении Сбера проходило в разгар рабочего дня, уверяют источники «Реального времени». В прицел силовиков попал 48-летний Александр Слепов, отработавший в банке 27 лет. В 1999-м после окончания Московского гуманитарно-экономического института он вернулся в родной Нижнекамск и приступил к работе на рядовой позиции в одном из отделений Сбера. В 2014-м возглавил местное отделение «Банка Татарстан», но не отработал на этом месте и трех лет — получил перевод в Казань, на позицию начальника одного из управлений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2024-м, как полагают силовики, замглавы реготделения банка передали незаконное вознаграждение в 300 тысяч рублей — за покровительство поставщику и содействие с получением контрактов. «Деньги передавались наличными, через посредника», — излагает версию следствия один из источников «Реального времени», не уточняя, о поставках какого товара шла речь.

Предполагаемый взяткодатель и посредник также задержаны. Говорят, последний ранее сам являлся сотрудником банка и, соответственно, был знаком со Слеповым. По некоторым данным, первый уже написал явку с повинной, задержанный топ-менеджер также изъявил желание сотрудничать со следствием.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Причина такой сознательности — в железобетонном доказательстве. Речь о номерах денежных купюр, которые были зачислены через терминал в центральном офисе «Банка Татарстан» на счет замуправляющего примерно через три часа после того, как банкноты с теми же номерами в том же офисе снял наличными клиент — предполагаемый взяткодатель. Как отмечает один из источников, это было выявлено службой безопасности банка и ФСБ.

Меру пресечения всем троим фигурантам через суд пока не избирали.

Согласно открытым источникам, основным акционером Сбербанка является Российская Федерация в лице Минфина, который владеет 50% плюс 1 голосующая акция в уставном капитале банковской группы Сбер. Остальное принадлежит частным и международным инвесторам. С 2007 года банком руководит бывший министр экономического развития РФ Герман Греф. Отделение «Банк Татарстан» с марта 2024-го возглавляет Руслан Салимов.

Именно с учетом госдоли в Сбере уголовное дело в отношении казанского топа возбуждено по признакам получения взятки должностным лицом (ст. 290 УК РФ), а не по коммерческому подкупу (ст. 204 УК).

Ирина Плотникова