На участке М-12 от Москвы до Казани увеличилось число зон придорожного сервиса

Открывшиеся МФЗ оборудованы комнатами матери и ребенка, игровыми зонами, спортплощадками, местами для выгула питомцев

Фото: взято из телеграм-канала Марата Хуснуллина

На М-12 открылись две зеркальные многофункциональные зоны (сокр. МФЗ) придорожного сервиса во Владимирской области. Тем самым теперь на участке данной трассы от Москвы до Казани работает 26 таких зон. Об этом сообщил замредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Открывшиеся МФЗ оборудованы комнатами матери и ребенка, игровыми зонами, спортивными площадками, местами для выгула питомцев.

взято из телеграм-канала Марата Хуснуллина

Кроме того, еще две обновленные МФЗ открылись на М-4 «Дон» в Московской и Воронежской областях. Здесь тоже есть все необходимое: сервисные здания с торговыми залами, кафе, душевые, прачечные, детские комнаты.

— Продолжаем делать поездки по скоростным трассам комфортнее и безопаснее... Важно, что новые МФЗ — это еще и рабочие места, туристическая привлекательность и импульс для местного бизнеса. И такие объекты нужно обязательно продолжать развивать, — написал политик в посте.

Ранее сообщалось, что продление М-12 до Екатеринбурга сэкономило водителям до 6 часов.

Никита Егоров