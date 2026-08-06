Каждый второй житель Казани готовит каждый день

Среди женщин таких 62%, среди мужчин — заметно меньше, 38%

Фото: Реальное время

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Казани, как часто они готовят, что именно и какие кухонные товары для этого используют. Выяснилось, что чаще всего для кухни покупают кастрюли и сковородки. Большинство при выборе новых товаров обращают внимание на рекламу.

Практически каждый житель Казани хотя бы иногда готовит дома, и половина (54%) делает это каждый день. Среди женщин таких 62%, среди мужчин — заметно меньше, 38%. Треть опрошенных (34%) готовят несколько раз в неделю, 4% — несколько раз в месяц, а 5% — еще реже.

Мужчины чаще женщин готовят мясные блюда (47%), рыбу и морепродукты (15%), а также завтраки (15%). Женщины — салаты и закуски (36%), выпечку и десерты (27%), блюда из птицы (21%). Молодежь 18—24 лет чаще других возрастных групп готовит пасту и пиццу (27%) и пекут что-нибудь сладкое (26%).



Жители Казани активно покупают для кухни кастрюли и сковородки (30%), мелкую бытовую технику (29%) и контейнеры для хранения продуктов (28%). Мужчины чаще приобретают ножи и другие подобные кухонные принадлежности (27%), а женщины — формы для выпечки (21%) и органайзеры для кухни (16%).

На новую покупку опрошенных обычно мотивирует желание заменить какую-то старую вещь или прибор (29%) или упростить приготовление еды (23%). Еще 15% могут купить что-то из-за выгодной скидки или чтобы поучаствовать в акции. А 13% признались, что любят пробовать новинки — в основном это молодежь 18—24 лет (19%).



При этом 7 из 10 опрошенных обращают внимание на рекламу при покупке кухонной утвари и бытовой техники и признаются, что она так или иначе влияет на их выбор. Для 16% молодых людей 18—24 лет это и вовсе один из главных факторов при покупке нужной вещи. Чаще всего релевантную рекламу кухонных товаров опрошенные видят на площадках электронной коммерции (35%). Еще 28% респондентов видят рекламу на телевидении.