Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ вступает в силу 6 октября

Стороны завершили все необходимые процедуры по ратификации

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами начнет действовать 6 октября 2026 года. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на полях VIII Киргизско-российского экономического форума.

— Стороны завершили все необходимые процедуры, связанные с ратификацией и вводом соглашения в действие, — передают его слова «Ведомости».

ОАЭ входят в число ключевых торговых партнеров союза, а товарооборот между странами ЕАЭС и эмиратской стороной демонстрирует устойчивый рост.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года Татарстан нарастил экспорт зернобобовых и масличных культур в Китай на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вадим Вахрушев