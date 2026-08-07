Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура составит от +26 до +31 градуса.
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