Проблемы с освобождением арендованных земельных участков: что важно знать

Мнение эксперта

Фото: Динар Фатыхов

Освобождение арендованной земли — это не просто возврат ключей. Часто процесс затягивается из‑за бюрократии, неопределенных условий договора и спорных вопросов по документам. В авторской колонке специалист отдела корпоративного управления собственностью АО «ТГК-16» Тимур Рахимов расскажет, что именно означает освобождение в практике аренды, какие сроки действуют и какие риски несут арендаторы и арендодатели, а также как сделать процесс понятным и предсказуемым.

Что подразумевается под освобождением

Освобождение участка в практике аренды — это возврат земли ее владельцу или государству в согласованном состоянии по окончании срока аренды или досрочно по условиям договора. Это включает не только освобождение территории от построек и оборудования, но и приведение участка к состоянию, в котором он был на момент заключения договора, и подписание акта возврата.

Часто в этом процессе важны акты передачи и возврата, расчет задолженностей и (по договоренности) передача инженерного оборудования или материалов. Ведь от документальной фиксации передачи участка и его возврата зависит многое. Например, кто несет ответственность за сохранность участка, возникает или прекращается обязанность арендатора по оплате арендной платы и прочее.

Сроки и уведомления: что обычно прописано в договоре и законе

Условия уведомления о намерении освободить участок обычно прописаны в договоре и закреплены в законодательстве. Например, если договор аренды участка был заключен на неопределенный срок, то закон предусматривает уведомление арендатора за три месяца. При этом указанное условие может быть изменено в договоре, а именно срок уведомления может быть уменьшен или увеличен. Если же в договоре указан срок аренды, то участок необходимо освободить к дате окончания срока аренды.

Чем грозит задержка освобождения?

Задержка освобождения может повлечь целый ряд последствий. В договоре часто предусматриваются неустойки за просрочку освобождения и возврата участка, что напрямую ударяет по экономическим интересам арендатора. Помимо неустойки, на арендатора будут возложены обязанности оплачивать аренду по ставке, которая определена в договоре, даже если договор прекратил свое действие.

Кроме того, с арендатора могут взыскать убытки, вызванные неисполнением обязанности по освобождению и возврату участка. К таким убыткам обычно относят упущенную выгоду от возможности сдать участок в аренду другому лицу по более высокой ставке арендной платы.

Также собственник участка может обратиться в суд с иском об обязании освободить и вернуть участок. В этом случае на арендатора могут быть возложены обязанности по возмещению судебных расходов.

Важно отметить, что если на участке имеются какие-либо строения, возведенные арендатором, то при прекращении договора аренды такие объекты подлежат демонтажу, если, конечно, арендодатель не против существования таких объектов и согласовал их возведение. Если же согласования не было либо арендодатель не хочет, чтобы такие объекты оставались на участке после прекращения договора, то такие объекты лучше демонтировать, иначе арендодатель может в судебном порядке потребовать их демонтажа.