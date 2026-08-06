Минфин готов уточнить налоговый учет затрат на безопасность

При необходимости внесет изменения в Налоговый кодекс

Фото: Максим Платонов

Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что осенью ведомство может рассмотреть изменения к Налоговому кодексу, касающиеся учета расходов компаний на защитные мероприятия при расчете налога на прибыль.

— Я думаю, что мы осенью при необходимости соответствующие изменения внесем в налоговое законодательство. Но это не какие-то отсрочки, рассрочки, это просто, чтобы в расходах можно было затраты на соответствующие оборонительные мероприятия учитывать, — цитирует его ТАСС.



По его словам, сейчас этот вопрос не обсуждается, но прорабатывается возможность включить в налоговую базу отдельные виды затрат, которые пока не принимаются.

При этом Минфин считает, что большинство таких расходов уже можно учитывать. Однако компании указывают на существование отдельных статей, которые по тем или иным причинам не учитываются.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries. Минэкономразвития, Минфин, ФНС, ЦБ и бизнес-объединения должны до 10 августа представить проекты необходимых актов.

Вадим Вахрушев