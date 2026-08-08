В Доме приемов обсудили татарские корни российского меценатства

Завершена работа над новой книгой «Квартал изящных искусств ASG»

Альберт Бурханов. Фото: Владимир Васильев

Российское государство строили два великих этноса — это русские и татары. Об этом говорили в Казани на прошедшем в Доме приемов ASG круглом столе «Два столпа европейской державности: роль татарского и русского этносов в формировании российской государственности и меценатства», посвященном завершению работы над новой книгой «Квартал изящных искусств ASG».

Юсуповы, Голицыны, Куракины, Шереметевы

Прочитать книгу можно будет осенью. Она рассказывает о модели сохранения и продвижения культурного наследия, разработанной Группой компаний ASG, — сейчас ее опробуют в Доме приемов, а в дальнейшем будут реализовывать во Дворце изящных искусств ASG.

Как объяснила главный редактор Издательского дома Международного института культурного наследия (МИКН) ASG Светлана Бородина, в персонифицированной основе книги — имена четырех царей, имевших отношение к Казани: Петр I, Екатерина II, Елизавета Петровна и Александр I. Здесь же приведены представители российского дворянства с татарскими корнями — Юсуповы, Голицыны, Куракины, Шереметевы, Шуваловы, Аракчеевы и другие. В основе исследований — книга Николая Загоскина «Очерки организации и происхождения служилаго сословия в до-петровской Руси» 1875 года.



Книга готовится к 35-летию группы компаний и представляет уникальный, единственный в России Квартал изящных искусств с его полной цифровой копией — Облачным кварталом искусств ASG.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

На встрече авторы проекта привели множество факторов, которые указывают, что татары внесли в формирование государственности не меньший вклад, чем русские. К примеру, татары сыграли важную роль в том, что Иван Калита стал князем, победив Александра Тверского.

Есть более длинный путь в служилые — такой прошел князь Александр, внук Мамая, служивший у великого князя Литовского Витовта. Отсюда пошел род Глинских, позже ставший частью московского служилого сословия.

Род князей Кочубеев произошел из крымских татар во времена Василия Темного. Начало истории князей Ногайских — это эпоха Ивана IV. Наконец, напомнила Светлана Бородина, дед Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра І, вел свой род от татарского мурзы Абатура, и царь об этом не забывал.

«Материализацию книги» можно будет оценить на портале изящных искусств и в экспозиции Дворца изящных искусств ASG.

— Эта форма представляет собой реконструкцию меценатских императорских залов и коллекционеров, — объясняет Бородина. — Задача была амбициозная, потому что наше собрание, которое насчитывает восемь тысяч единиц хранения, способно реконструировать очень много частных коллекций. Но выбор имен был сделан нами достаточно неожиданный, потому что мы решили взять коллекционеров, которые имеют прямые кровные связи с татарским этносом. И сами даже не подозревали, что, по сути, в каждом, почти в каждом дворянском роду есть татарская кровь.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

«Татары начали формировать это государство»

В конце концов авторы сделали вывод, что российское государство строили два великих этноса — это русские и татары. Но исследование требует научной экспертизы.

— Татары начали формировать это государство еще за много веков до появления отдельных государств Европы и государственных образований типа России, — согласился профессор Ильдар Утямышев, указав, в частности, что русские княжества находились в составе Золотой Орды. — Татары прекратили междоусобицу, объединили русские княжества, но затем сами впали в процесс междоусобного деления власти и погубили великую империю. Но тем не менее толчок был дан, большой профессиональный толчок.

Киевская Русь — это союз варяжского руководства и славянского населения, указал начальник Комитета по работе с татарскими краеведами исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов:

— А Московская Русь — это наследие Золотой Орды. Фактически сегодняшняя Россия — это наследница Золотой Орды. Центром у нас является Москва, и вся политика определяется из Москвы. Москва как таковая благодаря Золотой Орде стала первым лицом российского государства, — подчеркнул он. — Татары в классическом понятии никогда не исчезнут. У татар всегда в психологии есть понятие государственности.

Энгель Тагиров. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Это означает, объяснил историк, что татары всегда служат государству, в котором живут, при этом не забывая, кто они есть. Заодно он объяснил происхождение фамилии Шеремет. Все просто: «Шер» — это дикий, активный, отсюда слово «шәраб» — вино. А остальная часть указывает на имя Ахмет.

— Я теперь очень часто говорю: «Я русская, но я татарстанка», потому что татарская культура для меня так же близка, как и русская, — добавила Бородина. — Приезжая куда-то далеко, в Вологду или Новгород, я чувствую, что эти новгородцы мне менее понятны, чем свои татары.

— Речь идет о судьбоносной теме, — резюмировал профессор Энгель Тагиров. — О теме единения, о теме единства России и сохранения России на основе единства.

— За эти три тысячи лет татары прошли от Великой Китайской стены до Саянских гор, — указал профессор. — Тогда еще не было ислама, но тюрки уже начали собираться под это знамя общего, единого божества. Дальше уже идет этап принятия ислама. За этот трехтысячелетний путь татары превратились в имперский народ. И — феномен: имперский народ превратился в миротворца. Сегодня татарская модель, татарстанская расширила это понятие умиротворения.

Мирософия — это суть, это соль философии татарско-татарстанской модели, резюмировал Тагиров.