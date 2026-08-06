Меры поддержки для Wildberries могут объявить на следующей неделе
Среди обсуждаемых вариантов — отсрочки и рассрочки по налогам
В правительстве продолжают обсуждать помощь для Wildberries и пострадавших от ударов по складам предпринимателей. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, предложения по мерам поддержки могут быть представлены уже на следующей неделе.
— Ну все это обсуждается в рамках рабочей группы, в том числе и меры поддержки для Wildberries тоже, — передает слова Сазанова ТАСС.
Сейчас идет проработка разных вариантов, включая предоставление отсрочек и рассрочек по налоговым платежам. Конкретные сроки пока не называются — они будут зависеть от масштаба ущерба.
Ранее Татьяна Ким сообщила о запуске на платформе «RWB Участие» «единого окна» с навигацией по мерам поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».