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Меры поддержки для Wildberries могут объявить на следующей неделе

17:14, 06.08.2026

Среди обсуждаемых вариантов — отсрочки и рассрочки по налогам

Меры поддержки для Wildberries могут объявить на следующей неделе
Фото: Максим Платонов

В правительстве продолжают обсуждать помощь для Wildberries и пострадавших от ударов по складам предпринимателей. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, предложения по мерам поддержки могут быть представлены уже на следующей неделе.

— Ну все это обсуждается в рамках рабочей группы, в том числе и меры поддержки для Wildberries тоже, — передает слова Сазанова ТАСС.

Сейчас идет проработка разных вариантов, включая предоставление отсрочек и рассрочек по налоговым платежам. Конкретные сроки пока не называются — они будут зависеть от масштаба ущерба.

Ранее Татьяна Ким сообщила о запуске на платформе «RWB Участие» «единого окна» с навигацией по мерам поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries.

Вадим Вахрушев

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