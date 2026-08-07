Депутаты ГД предложили увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей

Текущий уровень МРОТ составляет 27 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Парламентарии от КПРФ, возглавляемые первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным, направили проект закона в правительство с предложением увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей с 2027 года. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

В законопроекте предлагается изменить статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», где текущий уровень МРОТ составляет 27,093 рубля. Согласно новому предложению, с 1 января 2027 года он должен составить 50 тыс. рублей. Парламентарии обосновывают эту необходимость высоким уровнем инфляции, ростом цен на продовольствие и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Афонин отметил, что эту позицию поддерживают представители Общественной палаты, которые также считают, что МРОТ не должен быть ниже 50 тыс. рублей с учетом вышеуказанных факторов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Коммунисты многократно выступали за значительное увеличение МРОТ, который должен соответствовать реальному уровню цен и потребностям людей. Предлагаемая сумма в 50 тыс. рублей является минимально необходимой для оплаты жизненно важных расходов и обеспечения хотя бы скромного уровня жизни, — рассказал депутат.

Он также добавил, что многие недобросовестные работодатели оформляют работников на минимальную зарплату, а остальную часть выплат осуществляют «в конверте», что приводит к утрате пенсионных накоплений и социальных гарантий для граждан.

— Повышение МРОТ позволит сократить количество таких «серых» схем и обеспечит дополнительные поступления в бюджет страны от НДФЛ и страховых взносов, — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют повысить минимальный потреббюджет на 4%.

Никита Егоров