Крепостную стену XVI века в Казанском кремле ждет реставрация
Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы
В Казанском кремле планируют провести реставрацию фрагмента крепостной стены, возведенной в конце XVI века. Речь идет об участке между Консисторской и Юго-Восточной башнями — части ансамбля кремля, объекта культурного наследия федерального значения.
— Проект ремонтно-реставрационных работ получил положительное заключение государственной экспертизы, — сказано в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Восстановительные работы организуют в рамках сохранения памятника архитектуры. Заказчиком выступает музей-заповедник «Казанский Кремль». Техническим заказчиком назначено ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а проектные документы подготовило ГУП РТ «Татинвестгражданпроект».
Ранее сообщалось, что старинную деревянную церковь в Татарстане планируют включить в реестр объектов культурного наследия. Внутри храма сохранились оригинальные центральный и придельные иконостасы.
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