Татарстан в топ-5 регионов по бронированиям посуточных квартир в августе

Среди городов лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Владивосток

Фото: Динар Фатыхов

По данным Авито Рекламы, каждый шестой житель России планирует отправиться в путешествие в августе. Жилье на август россияне выбирают заранее. Квартиры бронируют в среднем за 66 дней до поездки, загородные дома — за 67 дней. По сравнению с прошлым годом глубина бронирования выросла почти на две недели.

Загородные дома чаще выбирают для поездок большими компаниями. В среднем в домах и коттеджах останавливаются шесть человек, включая двоих детей, и проводят четыре ночи. Дольше всего отдыхают в таунхаусах — в среднем 6 дней. Такой формат выбирают семьи, которые хотят провести полноценный отпуск за городом. В глэмпингах остаются примерно на 3 дня — чаще ради нового опыта отдыха на природе. Средняя стоимость аренды загородного дома составляет 10 100 рублей в сутки, а самым бюджетным вариантом остается дача — 6 400 рублей.



Квартиры в августе чаще всего выбирают семьи из трех человек, включая одного ребенка, на 5 ночей. Средняя стоимость — 5 300 рублей в сутки. Студии дороже однокомнатных квартир — 4 700 и 4 600 рублей соответственно.

Чаще всего квартиры бронируют в Ленинградской и Московской областях, Калининградской области, Татарстане и Нижегородской области. Среди городов лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Владивосток.



48% респондентов ПФО, планирующих поездку в августе, в той или иной степени обращают внимание на онлайн-рекламу туристических направлений. Для 19% это один из главных факторов при выборе путешествия, 29% признаются, что реклама помогает заинтересоваться направлением, но окончательное решение они принимают по другим параметрам, а еще 27% лишь иногда обращают внимание на рекламные предложения.

Среди площадок, где пользователи чаще всего замечают релевантную рекламу путешествий, треть респондентов отметили площадки электронной коммерции и сервисы бронирования (30%).

«Выбор направления для путешествия начинается до момента активного поиска. Пользователи регулярно сталкиваются с предложениями о поездках в цифровой среде, и именно релевантная реклама помогает обратить внимание на нужные направления, варианты размещения или специальные предложения. При этом исследование показывает, что реклама чаще становится отправной точкой интереса, а окончательное решение путешественники принимают уже после сравнения стоимости, условий проживания и других важных для них факторов», — отмечает Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.