Минфин России предложил сократить в два раза срок продажи изъятого имущества

Нововведение коснется автомобилей, техники и другого имущества

Фото: Динар Фатыхов

Министерство финансов предложило сократить предельный срок продажи конфискованного и изъятого имущества с 100 до 44 дней. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на проект правительственного постановления.

Нововведение коснется автомобилей, техники, задержанных таможней товаров, вещественных доказательств и другого имущества, находящегося в федеральной собственности. Согласно инициативе, в случае отказа победителя аукциона от покупки, лот будет предложен следующему участнику без необходимости проведения новых торгов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если цена имущества снизится на 90% и его так и не купят, лот могут вновь выставить на торги с начальной ценой 10 тыс. рублей, а также отправить на прямую продажу или утилизировать.

В ведомстве считают, что эти меры помогут сократить расходы на хранение имущества и ускорить его возвращение в оборот. Эксперты, опрошенные изданием, поддержали инициативу, но отметили, что ускорение процесса не решит проблему слабого спроса на неликвидное имущество.



Никита Егоров