Минфин России предложил сократить в два раза срок продажи изъятого имущества
Нововведение коснется автомобилей, техники и другого имущества
Министерство финансов предложило сократить предельный срок продажи конфискованного и изъятого имущества с 100 до 44 дней. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на проект правительственного постановления.
Нововведение коснется автомобилей, техники, задержанных таможней товаров, вещественных доказательств и другого имущества, находящегося в федеральной собственности. Согласно инициативе, в случае отказа победителя аукциона от покупки, лот будет предложен следующему участнику без необходимости проведения новых торгов.
Если цена имущества снизится на 90% и его так и не купят, лот могут вновь выставить на торги с начальной ценой 10 тыс. рублей, а также отправить на прямую продажу или утилизировать.
В ведомстве считают, что эти меры помогут сократить расходы на хранение имущества и ускорить его возвращение в оборот. Эксперты, опрошенные изданием, поддержали инициативу, но отметили, что ускорение процесса не решит проблему слабого спроса на неликвидное имущество.
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