Российское вино могут начать продавать через «Почту России» и маркетплейсы
Законопроект лежит в Госдуме с 2021 года
В правительстве снова заговорили о возможности продажи отечественного вина через «Почту России» и интернет-площадки. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
— В основном это Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг этот вопрос обсуждают. Здесь на них ориентируемся, — передает его слова ТАСС.
Сам законопроект находится в Госдуме еще с 2021 года. Речь идет о поправках ко второму чтению.
Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует до конца 2026 года привести в порядок 215 своих отделений.
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