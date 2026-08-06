Российское вино могут начать продавать через «Почту России» и маркетплейсы

Законопроект лежит в Госдуме с 2021 года

Фото: Реальное время

В правительстве снова заговорили о возможности продажи отечественного вина через «Почту России» и интернет-площадки. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

— В основном это Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг этот вопрос обсуждают. Здесь на них ориентируемся, — передает его слова ТАСС.

Сам законопроект находится в Госдуме еще с 2021 года. Речь идет о поправках ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует до конца 2026 года привести в порядок 215 своих отделений.

Вадим Вахрушев