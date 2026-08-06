В Казани капремонт дворов по программе «Наш двор» завершен на 90%

Во дворе домов №56, 58 и 60 на проспекте Победы увеличили протяженность пешеходных тротуаров

Фото: мэрия Казани

Во дворе домов №56, 58 и 60 на проспекте Победы в Казани начались работы по благоустройству. После их завершения территорией смогут пользоваться более 1,4 тысячи жителей, сообщила пресс-служба мэрии города.

Так, во дворах увеличили протяженность пешеходных тротуаров на 540 метров, превратив бывшие «козьи тропы» в благоустроенные дорожки из брусчатки, как и просили жители.

По программе благоустройства в Казани завершены дорожные работы в 274 дворах, еще в 119 территориях они продолжаются, а общая готовность проекта «Наш двор» достигла 90%. В текущем дворе на проспекте Победы строители уже демонтировали старое покрытие, заменили бордюры, уложили нижний слой асфальта и начали монтировать игровые комплексы. В этом объекте работы выполнены на 60%: на площадке трудятся более 30 человек и пять единиц техники.

мэрия Казани

В рамках благоустройства здесь будет проложено более 540 метров тротуаров и свыше 800 квадратных метров пешеходных дорожек, а также обновлено более 4,3 тысячи квадратных метров внутридворовых проездов. Кроме того, планируется установить 49 светильников, пять детских и спортивных площадок, а также обновить сцену.

Проект также включает увеличение количества парковочных мест почти вдвое — с 70 до 135. После завершения всех работ управляющая компания дополнительно благоустроит территорию, восстановив газоны, высадив цветы и обновив некоторые элементы двора.

Ранее сообщалось, что сквер у памятника Бутлерову в Казани планируют открыть к концу лета.

Никита Егоров