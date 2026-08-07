Законопроект об усилении санкций против РФ и Ирана прошел Сенат США

Теперь документ направили в Палату представителей

Верхняя палата американского Конгресса одобрила законопроект, который ужесточает ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы и Тегерана.

— Теперь документ рассмотрит Палата представителей Конгресса, — сообщает ТАСС.

До этого сенаторы также отклонили поправку, которая могла бы лишить президента США права вводить пошлины на импорт нефти и газа из России третьими странами. Голосование прошло перед отъездом законодателей на летний отдых, который продлится пять недель.

Ранее сообщалось, что британские власти добавили «Озон Банк» в санкционный перечень. Под ограничения попали и некоторые другие кредитные учреждения.

Вадим Вахрушев