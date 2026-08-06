Суд приостановил работу кафе Coffeeshop Company в Казани на 30 суток
Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства
В Казани суд приостановил деятельность кафе Coffeeshop Company, расположенного на улице Баумана, 38/17. Решение принято на 30 суток после проверки Роспотребнадзора, проведенной по обращению потребителя, обратившегося за медицинской помощью после посещения заведения.
Роспотребнадзор сообщает, что в ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения:
- нарушена поточность технологического процесса;
- недостаточное количество оборудования и производственных цехов для приготовления блюд;
- часть сотрудников допущена к работе без медосмотров, гигиенической аттестации и вакцинации;
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений;
- использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов;
- в готовых блюдах и смывах с оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк;
- у одного из сотрудников выявлен возбудитель кишечной инфекции (кампилобактер).
На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении, помещения опечатаны. Суд принял решение о временном запрете деятельности. Материалы переданы в суд, который вынес постановление о приостановке работы на 30 суток.
Ранее суд приостановил деятельность клиники «Дейли-Фарм» в Казани на 20 суток после проверки Роспотребнадзора. В медучреждении выявили многочисленные нарушения, в том числе неправильное обращение с медицинскими отходами и отсутствие обязательного обеззараживания отходов класса Б.
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