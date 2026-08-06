Суд приостановил работу кафе Coffeeshop Company в Казани на 30 суток

Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства

Фото: скриншот сайта Управления Роспотребнадзора по РТ

В Казани суд приостановил деятельность кафе Coffeeshop Company, расположенного на улице Баумана, 38/17. Решение принято на 30 суток после проверки Роспотребнадзора, проведенной по обращению потребителя, обратившегося за медицинской помощью после посещения заведения.

Роспотребнадзор сообщает, что в ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения:

нарушена поточность технологического процесса;

недостаточное количество оборудования и производственных цехов для приготовления блюд;

часть сотрудников допущена к работе без медосмотров, гигиенической аттестации и вакцинации;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений;

использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов;

в готовых блюдах и смывах с оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк;

у одного из сотрудников выявлен возбудитель кишечной инфекции (кампилобактер).

На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении, помещения опечатаны. Суд принял решение о временном запрете деятельности. Материалы переданы в суд, который вынес постановление о приостановке работы на 30 суток.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее суд приостановил деятельность клиники «Дейли-Фарм» в Казани на 20 суток после проверки Роспотребнадзора. В медучреждении выявили многочисленные нарушения, в том числе неправильное обращение с медицинскими отходами и отсутствие обязательного обеззараживания отходов класса Б.

Вадим Вахрушев