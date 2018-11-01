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Минниханов ушел в отпуск до 6 ноября

08:23, 01.11.2018
Минниханов ушел в отпуск до 6 ноября
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с 1 ноября ушел в отпуск.

«В соответствии со статьей 98 Конституции Республики Татарстан возлагаю исполнение обязанностей Президента Республики Татарстан на период моего нахождения в отпуске на Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина», — приводит текст распоряжения от 29 октября пресс-служба президента РТ.

Отпуск Минниханова продлится с 1 по 6 ноября 2018 года.

В прошлый раз президент РТ Рустам Минниханов находился в краткосрочном отпуске с 23 июля по 5 августа 2018 года.

ОбществоВласть Татарстан
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