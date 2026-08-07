Хуснуллин заявил о заморозке проекта трассы «Меридиан»
Реализация возможна только после окончания строительства транспортного коридора Европа — Западный Китай
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что проект строительства скоростной трассы «Меридиан» приостановлен.
— Нынешнего спроса недостаточно, нет востребованности, — передает его слова ТАСС.
Хуснуллин пояснил, что, прежде чем возвращаться к «Меридиану», необходимо завершить работы по коридору Европа — Западный Китай. Сейчас Казахстан завершает свою часть, а российская сторона уже проложила скоростную дорогу от Петербурга до Канаша в Чувашии.
— Остается около двухсот километров до Казани, дальше существующую дорогу планомерно расширяем с двух до четырех полос по мере роста трафика, — рассказал вице-премьер.
Ранее предполагалось, что платный маршрут «Меридиан» соединит границу с Казахстаном и Белоруссией, пройдя через восемь субъектов РФ. Самая протяженная часть должна была разместиться в Саратовской области.
Ранее сообщалось, что на трассе М-12 от Москвы до Казани стало больше многофункциональных зон придорожного сервиса. После открытия двух новых объектов во Владимирской области их общее число на этом участке достигло 26.
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