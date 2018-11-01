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СМИ: изнасилованная полицейскими дознаватель в Уфе получила серьезные повреждения

12:30, 01.11.2018
СМИ: изнасилованная полицейскими дознаватель в Уфе получила серьезные повреждения
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

23-летняя дознаватель, которую накануне изнасиловали трое полицейских в Уфе, получила серьезные повреждения.

По информации ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник, сотрудница правопорядка была избита, получила повреждения в виде множественных разрывов тканей. В настоящее время девушка находится дома.

Кроме того, как пишет издание, в тот вечер она могла употреблять спиртное вместе со своими начальниками. Предположительно, изначально ее изнасилование не планировалось.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Общество Башкортостан
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