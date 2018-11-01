Цены на бензин на бирже рухнули после соглашения правительства с нефтяниками

Биржевые цены на нефтепродукты по итогам торгов рухнули на несколько процентов на фоне достигнутых накануне договоренностей правительства России и нефтяников о сдерживании цен в опте до конца марта 2019 года.



По данным торгов на Санкт-Петербургской международной торгово-сырьевой биржи, цена на АИ-92 за один день упала более чем на 2% — до 48,3 тыс. рублей за тонну, на АИ-95 — более чем на 4%, до 50,9 тыс. рублей за тонну, Стоимость зимнего дизтоплива рухнула более чем на 3% — до 58 тыс. рублей за тонну.

Напомним, накануне правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года.

Однако эксперты утверждают, что для потребителя бензин подорожает в любом случае. Подробно — в материале «Реального времени».