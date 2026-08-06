«Почта России» планирует обновить 215 отделений до конца года

В неудовлетворительном состоянии находятся более 24 тыс. объектов

Фото: Реальное время

Свыше 60 процентов всех отделений «Почты России» находятся в состоянии, требующем ремонта. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации заявил заместитель генерального директора компании Захар Грузнов.

— Более 24 тысяч отделений на сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют либо косметического, либо капитального ремонта, — передает его слова ТАСС.

Обновление помещений уже начали в Вологодской, Московской, Рязанской, Тульской и Свердловской областях, а также в Башкортостане. До конца текущего года планируется привести в порядок 215 отделений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего в стране работает 38,2 тысячи отделений. Из них косметический ремонт необходим 9 тысячам объектов, а в более чем 15 тысячах нужно проводить капитальные работы, уточнил Грузнов.

Ранее сообщалось, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 64%.



Вадим Вахрушев