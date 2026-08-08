Бизнес-обзор: пороховой узаконил цеха, с подрядчика лагеря в Крыму требуют еще 1,8 млрд

Новый собственник НЧТЗ получил долю и в группе компаний «ТатПром-Холдинг»

Фото: Реальное время

На этой неделе суд принял в производство три новых иска «Татинвестгражданпроекта» к компании «Интеллигент Строй» футболиста Эльвина Шарифова — наряду с 4,8 млрд рублей по другим заявлениям заказчик требует с подрядчика еще 1,8 млрд. Почти три десятка старых складов и цехов Казанского порохового завода перешли в федеральную собственность. Новый совладелец Набережночелнинского трубного завода Кирилл Данилов вошел в число учредителей «ТатПром-Холдинга» и еще ряда компаний группы. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Рокировки в «ТатПром-Холдинге»

Во вторник у крупного игрока нефтесервисного рынка «ТатПром-Холдинга» произошли изменения в составе учредителей. Долю в 23% в уставном капитале общества получил Кирилл Данилов. Аналогичный пакет акций Набережночелнинского трубного завода — дочернего предприятия группы — перешел к нему весной.

До недавнего времени холдинг, который занимается разработкой и производством оборудования для нефтяников, принадлежал четырем бизнесменам в равных долях: Сергею Антипову, Артему Лебедеву, Эльвиру Шарафетдинову и Кариму Марданшину. Последний получил свои акции от отца Марселя Марданшина, а на этой неделе продал 23% Данилову, оставив себе лишь 2%. Таким же образом доли НЧТЗ были распределены в апреле.

Кириллов в этом году вошел в состав акционеров и других компаний группы, в частности московских «ГК ТПХ» (25%) и «СК ТатПром-Холдинг» (10,47%) с годовым оборотом в 652 млн и 4 млрд рублей соответственно, а также челнинской сети кофеен «Бинхартс» (10%).

НЧТЗ — ведущий поставщик оборудования для нефтесервисных услуг в России, входит в группу компаний «ТатПром-Холдинг». Завод был основан в 2016 году в автограде и является системообразующим предприятием России. Работает в составе производства полного цикла, выпускает подвески хвостовиков, пакеры, скважинные фильтры, оборудование для ГРП, нефтегазовые трубы, оснастку колонн. Ежегодно выпускает свыше 1,5 млн единиц продукции.

В 2025-м выручка НЧТЗ упала на 11%, до 8,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,9 млрд. Оборот «ТатПром-Холдинга» в минувшем году также сократился на 19%, до 7,8 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 386,4 млн.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Президенту ФК «Солвар» выставили счет еще на 1,8 млрд

Компании «Интеллигент Строй» Эльвина Шарифова — президента и игрока казанского футбольного клуба «Солвар», вновь предъявили крупный долг. Суд зарегистрировал еще три иска «Татинвестгражданпроекта» к обществу на общую сумму 1,8 млрд рублей. Месяцем ранее ТИГП потребовал от подрядчика стройки молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» в Форосе почти 5 млрд рублей по восьми другим заявлениям.

Заказчик добивается от стройфирмы возврата неотработанного аванса и долга с процентами. Заявления приняты в производство, но еще не рассмотрены. Параллельно ФНС добивается банкротства «Интеллигент Строя», сумма требований налоговиков — 460 млн рублей.

Однако в конце июля Арбитражный суд республики оставил это заявление без рассмотрения, поскольку между инспекцией и компанией существует неразрешенный спор о размере налоговой задолженности, а решение налогового органа о взыскании долга в настоящее время приостановлено обеспечительными мерами.

Собственник подрядной организации Эльвин Шарифов сочетает предпринимательскую деятельность с увлечением футболом — выступает в Казанской футбольной любительской лиге за любительскую команду «Солвар», где занимает пост президента клуба.

Его компания «Интеллигент Строй» участвовала в строительстве детского оздоровительного комплекса «Сәләт — Ак Барс» в Форосе, выполняя отделочные работы по договору подряда с ТИГП. Несмотря на рост выручки фирмы в прошлом году на 21%, до 7,5 млрд рублей, чистая прибыль резко сократилась — с 46,9 млн до 305 тыс. рублей.

Казанский пороховой узаконил склады и цеха

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Территориального управления Росимущества и признал право собственности Российской Федерации на 29 зданий и сооружений на территории Казанского порохового завода. Ответчиком по делу выступал исполком города.

В центре спора были объекты на двух площадках: на ул. Первого Мая и Богатырева. Среди них склады, погреба, производственные и вспомогательные здания, трансформаторная подстанция, АЗС, навес на 20 машино‑мест, а также нетипичные объекты вроде часовни и молельного дома мусульман. Общая площадь объектов существенно варьируется: от небольших построек площадью чуть более 10 кв. м до крупных сооружений, например склада для оборудования (1715,5 кв. м) и здания сушки цеха №5 (1178,5 кв. м).

Ключевым основанием для удовлетворения иска стала приобретательная давность: суд установил, что истец добросовестно, открыто и непрерывно владел объектами более 15 лет. При этом спорные здания были возведены в период с 1915 по 1993 год, поэтому к ним неприменима статья Гражданского кодекса о самовольных постройках — согласно сложившейся судебной практике, сооружения, построенные до 1 января 1995 года, не могут быть признаны таковыми. Подтверждением фактического владения и состояния объектов стали акты осмотра с фотофиксацией, а технические характеристики — данные техпаспортов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Исполком Казани просил суд привлечь к спору Управление градостроительных разрешений. Однако отклонил ходатайство, считая это излишним, поскольку специфика спорных объектов (их возраст и характер возведения) не подпадает под нормы о выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Дело рассмотрели в отсутствие извещенных представителей сторон, что не препятствовало вынесению положительного решения.

Новые правила работы частных медцентров по ОМС и спор «Грэйтстроя» с ФНС

На уходящей неделе «Реальное время» рассказывало и о других новостях татарстанского бизнеса. Частные медцентры республики, участвующие в территориальной программе ОМС объемом в 80 млрд рублей, встревожены федеральными законодательными нововведениями. Осенью конкурсная комиссия Минздрава РТ может отказать им во включении в программу на 2027 год, если посчитает, что услуги могут оказать казенные поликлиники и больницы. Перераспределение может затронуть жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани — жителям последнего осторожно предлагают прикрепиться к госучреждениям.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

«Если у клиники есть ресурсы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, то какая разница, частная она или государственная? Наоборот, нужно стремиться использовать ресурсы всей лечебной инфраструктуры республики, чтобы помощь оказывалась своевременно», — считает владелец сети «Звезда» Артур Уразманов. Впрочем, в фонде ОМС обещают обойтись без глобальных потрясений и урегулировать сложные моменты к 1 сентября этого года.

Арбитражный суд Татарстана отказал компании «Грэйтстрой» экс‑депутата Казгордумы Владимира Никишова в снятии налоговой задолженности на сумму 637,5 млн рублей. После выездной проверки организации доначислили сотни миллионов по НДС и налогу на прибыль, а позже инициировали дело о банкротстве. В отношении собственника заводили уголовные дела: по одному из них бизнесмен возместил ущерб и освобожден от ответственности, по второму, о взятке, остается под домашним арестом. Подробнее о деталях и перспективах тяжбы — в материале «Реального времени».