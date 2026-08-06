Иностранные студенты будут сдавать единый экзамен по русскому языку
Сейчас вузы самостоятельно определяют формат проверки
В России планируют ввести единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская.
— Решение о его содержании и форме образовательная организация принимает самостоятельно, — передают ее слова «Ведомости».
Проект концепции единого вступительного испытания уже подготовлен. Ранее сообщалось, что абитуриенты из Армении получили 280 квот на обучение в российских вузах в рамках программы, действующей с 2009 года.
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