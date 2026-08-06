В России зафиксированы массовые сбои онлайн-сервисов и мобильной связи

Проблемы с доступом затронули десятки российских регионов

Фото: Артем Дергунов

В России зафиксированы массовые сбои в работе Рунета, онлайн-сервисов и мобильной связи. По данным сервиса мониторинга «Сбой. РФ», проблемы с доступом затронули десятки российских регионов.

Россияне массово жалуются на недоступность приложений Wildberries, Ozon, популярных онлайн-кинотеатров и банков. Также сбои зафиксированы в работе ряда операторов связи и ресурсов РЖД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В основном пользователи жалуются на долгую загрузку страниц, проблемы с оформлением заказов и отправкой сообщений. О причинах массового сбоя в России пока не сообщается.

При этом в четверг сразу в нескольких регионах страны вводился режим «Ракетная опасность» с переводом мобильного интернета на «белые списки».

Ранее, в феврале, на аналогичные проблемы Рунета жаловались жители Татарстана.

Зульфат Шафигуллин