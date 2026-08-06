В России зафиксированы массовые сбои онлайн-сервисов и мобильной связи
Проблемы с доступом затронули десятки российских регионов
В России зафиксированы массовые сбои в работе Рунета, онлайн-сервисов и мобильной связи. По данным сервиса мониторинга «Сбой. РФ», проблемы с доступом затронули десятки российских регионов.
Россияне массово жалуются на недоступность приложений Wildberries, Ozon, популярных онлайн-кинотеатров и банков. Также сбои зафиксированы в работе ряда операторов связи и ресурсов РЖД.
В основном пользователи жалуются на долгую загрузку страниц, проблемы с оформлением заказов и отправкой сообщений. О причинах массового сбоя в России пока не сообщается.
При этом в четверг сразу в нескольких регионах страны вводился режим «Ракетная опасность» с переводом мобильного интернета на «белые списки».
Ранее, в феврале, на аналогичные проблемы Рунета жаловались жители Татарстана.
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