Россия предложила странам БРИКС общую платформу для поддержки МСП

Платформа помогает бизнесу находить технологии и партнеров для совместных проектов

Фото: Айдар Раманкулов

На министерской встрече БРИКС, прошедшей в индийском городе Джайпур, российская сторона выступила с инициативой шире задействовать отраслевой центр объединения для помощи малому и среднему бизнесу. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев.

— Большое количество малых и средних предприятий интегрировано в промышленный сектор, поэтому тема их поддержки крайне актуальна, — передает его слова ТАСС.

Речь идет о Центре промышленных компетенций БРИКС, который был учрежден на базе UNIDO по предложению России и заработал в прошлом году. Как пояснил Груздев, сейчас Москва предлагает партнерам активнее использовать эту цифровую площадку.

— Она позволяет собирать лучшие технологические решения, конкретные продукты и услуги на единой цифровой площадке, — рассказал Груздев

Кроме того, платформа помогает компаниям выходить на прямые контакты друг с другом и организовывать совместные производства.

Ранее сообщалось, что в 2025 году объем государственной поддержки бизнеса в Татарстане составил 71,6 млрд рублей.

Вадим Вахрушев