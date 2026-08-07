«Кровь с молоком»: как молодежь «Ак Барса» не без труда победила «Нефтяник»

Казанцы оказались сильнее альметьевцев в серии буллитов

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» провел первый товарищеский матч в рамках летних предсезонных сборов. В Альметьевске команда Анвара Гатиятулина в серии буллитов одолела «Нефтяник» (4:3). Подробности встречи — в материале «Реального времени».

«Атмосфера в Альметьевске всегда праздничная»

Традиционно первый товарищеский матч на летних предсезонных сборах «Ак Барс» проводит против «Нефтяника». Для Альметьевска приезд казанской команды — всегда праздник. Дворец спорта «Юбилейный» забит под завязку, каждый второй присутствует на арене в клубном мерче, будь то «Нефтяника» или «Ак Барса».

За два первых летних месяца люди успевают соскучиться по хоккею. Поэтому подобного рода товарищеские матчи только сильнее подогревают интерес к КХЛ и ВХЛ в преддверии начала нового сезона.

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— Атмосфера здесь всегда праздничная. Я вспоминаю, когда приезжал сюда еще в первый раз на финал в ВХЛ, когда «Нефтяник» стал чемпионом. Здесь всегда отличная атмосфера, с удовольствием сюда приезжаю, — отметил наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Состав «Ак Барса» на матче с «Нефтяником» состоял почти полностью из воспитанников казанской системы хоккея

Тренерский штаб казанского клуба удивил выбором стартового состава на вчерашний матч с «Нефтяником». Из возрастных хоккеистов на игру с альметьевцами вышел фактически только Альберт Яруллин с капитанской нашивкой. Конечно, были игроки в составе «Ак Барса», хорошо знакомые казанскому болельщику: Дмитрий Кателевский, Семен Терехов, Степан Терехов, Владимир Алистров, Алексей Пустозеров, Радэль Замалтдинов, новичок команды Алексей Бывальцев. Но в остальном, звенья «Ак Барса» формировались из воспитанников системы казанского хоккея.

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Анвар Гатиятулин выбор основного состава объяснил желанием проверить в действии как можно больше молодых хоккеистов. Ведь не исключено, что некоторые из тех, кто принимал участие во вчерашнем матче с «Нефтяником», уже осенью войдут в основной состав «Ак Барса».

— Мы рассматривали этот матч как традиционный для болельщиков. Но вы правильно говорите — мы хотим просмотреть как можно больше молодых ребят, потому что никакая игра не заменит тренировки. В принципе, видим, что желание у ребят хорошее. Понятно, что ребята постарше всего три дня катаются, видно, еще не пришли все навыки после отпуска. Но молодежь старается, для нас это главное, — подчеркнул Анвар Гатиятулин.

Малик Саберзянов — будущая звезда «Ак Барса»?

Пока большинство звездных игроков основного состава дружелюбно и с удовольствием раздавали автографы в фойе «Юбилейного», молодежь «Ак Барса» сражалась с основным составом «Нефтяника».

Голами в составе казанского клуба отметились Малик Саберзянов, Семен Терехов и Максим Быков. Для каждого из нападающих август будет одним из определяющих месяцев в контексте перспектив закрепиться в основе главной команды.

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— Очень приятно находиться в команде, очень почетно. Только положительные эмоции. Первая игра за «Ак Барс» — старался показать себя в лучшем виде. Максимально выкладывался — это дало результат. Всегда хочется пробиться в основную команду, буду прилагать для этого все усилия, — поделился своими эмоциями после матча нападающий Малик Саберзянов.

У молодого центрального форварда есть хорошие шансы войти в основной состав «Ак Барса» в качестве лимитчика, ведь Радэль Замалтдинов с этого сезона из «привилегированного возраста», скажем так, уже выходит.

«Нефтяник» был близок к тому, чтобы добыть первую в истории клуба победу над «Ак Барсом»

Отдавая должное «Нефтянику», надо отметить, что команда сумела не проиграть «Ак Барсу» в основное время. Альметьевцы дважды в матче совершали камбэк: сначала со счета 0:2, а потом и со счета 2:3. Близок был «Нефтяник», чтобы добыть первую в истории клуба победу над казанским клубом в серии буллитов. Альметьевцы вели 1:0 по броскам вплоть до четвертой и пятой попыток хоккеистов «Ак Барса». Однако реализованные буллиты Саберзянова и Якупова предопределили исход встречи.

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«Ак Барс» победил в первом товарищеском матче (4:3 по булл.), тем не менее очень любопытно, как сложится август для казанской команды.

Будут ли у клуба новые подписания в преддверии регулярного чемпионата и останется ли в тренерском штабе «Ак Барса» тренер по нападающим и большинству — Константин Шафранов. Специалист до сих пор не дал ответа Анвару Гатиятулину, продолжит ли он работу в клубе в предстоящем сезоне КХЛ.