Суд Казани отпустил главу «Ай Пи Групп» из СИЗО под домашний арест по делу на 5 млн

На заседании адвокаты обвиняемого в коммерческом подкупе обвинили следователей в нарушении его права на медпомощь

Фото: Динар Фатыхов

Из-под стражи освободить, водворить под домашний арест по адресу съемного жилья в Лаишевском районе. Такое решение только что принял суд, отказав сотрудникам СК в продлении ареста управляющему московской стройкомпании «Ай Пи Групп» Фариду Нурутдинову, обвиняемому в получении коммерческой «взятки» в 5 млн рублей, сообщает с места журналист «Реального времени».

На заседании защитники утверждали — с момента водворения в СИЗО с их клиентом не проведено ни одного следственного действия. При этом за два месяца адвокаты Максим Туртыгин и Марат Вафин подали не меньше шести жалоб на бездействие сотрудников СК, в том числе в части проведения медицинского освидетельствования на предмет здоровья Нурутдинова. По данным защиты, ему показана госпитализация, а из шести имеющихся диагнозов два включены в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отмечали защитники, заявление о проведении надлежащего медицинского освидетельствования на наличие заболеваний из правительственного перечня было подано следователю еще 16 июля, ответ до сих пор не получен. Также без ответа, с их слов, остались ходатайства о приобщении к материалам дела доказательств, которые подтверждают непричастность Нурутдинова к вымогательству «коммерческой взятки» за подписание актов выполненных работ и наличие у субподрядчика «СК «Ротор» задолженности перед подрядчиком — «Ай Пи Групп» — на сумму не менее 41 млн рублей. В них входят пени, штрафы и неустойки, которые была вынуждена выплачивать организация Нурутдинова ввиду нарушений со стороны субподрядчика, начиная с привлечения на объект незаконных мигрантов.

— В моих действиях не было коммерческого подкупа, — заверил суд Фарид Нурутдинов. — Я вел переговоры с Пановым по возмещению затрат. Все эти затраты документально следствию представлены. Прошло два месяца — результата нет. По заболеваниям — действительно, мне требуется медицинская помощь, сейчас у меня нет возможности обследоваться. Прошу изменить [меру пресечения] на домашний арест. Я скрываться от следствия не собираюсь, готов сотрудничать...

Адвокаты также просили о смягчении меры пресечения, старший следователь отдела Следкома по РТ Алмаз Шайхутдинов и зампрокурора Советского района Эльза Хисматуллина настаивали на продлении реального ареста. Судья Сергей Аптулин принял решение — смягчить меру пресечения, и отправил Нурутдинова под домашний арест до 8 октября, наложив ряд запретов, включая использование любых средств связи и выход за пределы определенного судом жилого помещения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, по версии силовиков, сумма в 5 млн передавалась Нурутдинову в казанском офисе строительной компании «Ротор» ее учредителем Пановым, ранее обратившимся в МВД Татарстана с заявлением о требовании со стороны подрядчика 40 млн рублей за подписание актов выполненных работ на крупном объекте — строительстве школы на 825 мест в Восточном Бирюлево в Москве. 8 июня сего года Панов поучаствовал в оперативном эксперименте сотрудников экономической полиции, после чего Следком возбудил в отношении получателя средств дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и пошел на задержание.



Ирина Плотникова