«Однажды летним днем» уходит из театра Камала после 13 лет на сцене

Правообладатели не стали продлевать лицензию

Фото: Динар Фатыхов

Камаловский театр лишается одной из своих знаковых постановок. Спектакль «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Йона Фоссе, получившего Нобелевскую премию по литературе в 2023 году, будет исключен из репертуара. Об этом на собрании труппы объявил главный режиссер Фарид Бикчантаев.

Причина — правообладатели отказались продлевать соглашение на использование текста пьесы. Однако зрители еще успеют увидеть постановку: ее будут показывать до конца текущего года, сообщил режиссер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Премьера «Однажды летним днем» состоялась в феврале 2013 года. За время жизни на сцене спектакль несколько раз номинировался на «Золотую маску», участвовал в театральных фестивалях в Шанхае и Будапеште.

Подробнее о том, как в театре Камала готовятся к старту нового театрального сезона, — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее сообщалось, что нормативные затраты на создание спектаклей в театре им. Камала в 2026 году планируют увеличить до 337 млн рублей.

Вадим Вахрушев