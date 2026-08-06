«Однажды летним днем» уходит из театра Камала после 13 лет на сцене
Правообладатели не стали продлевать лицензию
Камаловский театр лишается одной из своих знаковых постановок. Спектакль «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Йона Фоссе, получившего Нобелевскую премию по литературе в 2023 году, будет исключен из репертуара. Об этом на собрании труппы объявил главный режиссер Фарид Бикчантаев.
Причина — правообладатели отказались продлевать соглашение на использование текста пьесы. Однако зрители еще успеют увидеть постановку: ее будут показывать до конца текущего года, сообщил режиссер.
Премьера «Однажды летним днем» состоялась в феврале 2013 года. За время жизни на сцене спектакль несколько раз номинировался на «Золотую маску», участвовал в театральных фестивалях в Шанхае и Будапеште.
Подробнее о том, как в театре Камала готовятся к старту нового театрального сезона, — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Ранее сообщалось, что нормативные затраты на создание спектаклей в театре им. Камала в 2026 году планируют увеличить до 337 млн рублей.
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