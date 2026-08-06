В Татарстане открылись выставки детских портретов «Мой папа — Герой»

Лучшие 50 работ отберут для главной выставки в Казани в начале сентября

Фото: взято в телеграм-канале Ильи Вольфсона

В Татарстане стартовали районные выставки детских портретов, созданных в рамках фестиваля «Мой папа — Герой». С июня по август дети участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 17 лет под руководством профессиональных художников-наставников писали изображения своих отцов. Мастер-классы проходили на площадках домов культуры, молодежных центров, детских лагерей и других учреждений республики.

— Дети рассказывали о своих отцах красками — через черты лица, взгляд, детали формы, семейные воспоминания. Поэтому рядом с каждым портретом хочется остановиться и внимательно его рассмотреть, — рассказал депутат Госдумы Илья Вольфсон.



На открытия выставок приходят и сами герои портретов — военнослужащие, которые встречаются с юными художниками. Так, в Пестрецах вместе с Вольфсоном выставку посетил Герой России Иван Додосов, чей экипаж в 2022 году уничтожил восемь танков противника и захватил укрепрайон ВСУ.

взято в телеграм-канале Ильи Вольфсона

Параллельно организационный комитет фестиваля отбирает 50 лучших работ из всех районов Татарстана и Казани для главной, республиканской выставки. Торжественное открытие гала-экспозиции состоится в начале сентября в столице республики.

Ранее Министерство культуры Татарстана объявило конкурс на льготную аренду помещений в казанском ЦУМе для ремесленников, включенных в республиканский реестр креативных индустрий.



Вадим Вахрушев