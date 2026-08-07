Опрос предпринимателей: как организуете работу с кадрами летом?
Казанские бизнесмены — о том, как проходит для них период летних отпусков персонала
По разным статистическим данным, в 2026 году около 25% всех заявок на отдых пришлось на июль, при этом свыше 50% сотрудников еще не использовали отпуска полностью в начале сезона. Параллельно с этим на летнюю работу вышли более 300 тысяч подростков, плюс к тому на каникулах стараются подработать и студенты.
На этом фоне нагрузка на кадровые службы растет: летом активный подбор персонала фиксируется в ретейле, логистике, туризме, ресторанном бизнесе и других сферах. Жесткий контроль графиков связан с тем, что на рабочих местах летом остаются порядка 60% сотрудников. Работодатели адаптируют процессы под дефицит кадров и перераспределение нагрузки внутри команд.
Мы опросили представителей татарстанского бизнеса, как они справляются с летним сезоном в плане кадрового наполнения и распределения нагрузки. Они ответили на такие вопросы «Реального времени»:
1. Набираете ли вы временный персонал (например, студентов) на летний период? Если да, то в каком объеме и на каких работах они заняты на вашем предприятии?
2. Все ли ваши квалифицированные сотрудники успевают отдохнуть летом? Как на этот период организована работа отделов, есть ли перераспределение рабочих задач и справляется ли компания с наплывом отпусков? Не происходит ли в компании снижения деловой активности?
3. Сами вы как руководитель позволяете себе отдохнуть в горячий сезон? Или контролируете процессы, пока ситуация с отпусками не стабилизируется и большинство сотрудников не вернутся на рабочие места?
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Фиргат Зиганшин генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»
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Отдых и восстановление ресурсов команды — один из ключевых приоритетов нашей компании. Мы строго придерживаемся графика отпусков, который формируется заранее с учетом личных пожеланий сотрудников. Качественный отдых позволяет специалистам вернуться к задачам с новыми силами и высоким уровнем мотивации, поэтому мы полностью поддерживаем сотрудников в вопросах получения полноценных отпусков.
На это время работа отделов строится на принципах взаимозаменяемости.
График отпусков составляется так, чтобы в каждом отделе одновременно отсутствовало не более допустимого процента ключевых специалистов. Полномочия и доступы распределяются заранее, поэтому все оперативные вопросы решаются в штатном режиме, без задержек для клиентов и партнеров.
Благодаря системному подходу компания легко справляется с сезонным пиком отпусков без потери качества и срывов дедлайнов.
Летом мы не расширяем команду за счет временного персонала. Всю нагрузку планируем еще весной, когда формируется график отпусков. В том случае, если возникают какие-то срочные задачи, мы просто чуть гибче распределяем нагрузку и автоматизируем рутину.
Что касается меня, то я стараюсь находить время для отдыха не только летом. Я занимаюсь стендовой стрельбой, тренировки и соревнования проходят круглый год. Считаю, что спорт позволяет мне быстрее восстанавливать силы. Разумеется, мой отдых организован грамотно. Перед отъездом проводятся встречи с топ-менеджментом, фиксируются зоны ответственности на этот период. За собой оставляю только общий взгляд на стратегию — то, что нельзя делегировать. Каналы связи со мной остаются открытыми на случай форс-мажора, но моя главная задача — отключиться от текучки. Я доверяю своей команде: у специалистов есть все регламенты и полномочия, чтобы принимать операционные решения самостоятельно.
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Диляра Хисматуллина директор тренинговой компании «Тимсофт», бизнес-тренер
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В нашей компании у всех сотрудников есть возможность отдохнуть летом — пусть не месяц, но две недели. На это время задачи, конечно же, перераспределяются. Перед уходом сотрудник должен заранее подготовить и выполнить все, что он может сделать сам. Остальные его задачи, безусловно, перераспределяются на собрании с руководителем подразделения. Я считаю, что это очень важно: если человек летом хочет отдохнуть, почему бы и не дать ему эту возможность.
При этом спада у нас не происходит, наоборот, лето в тренинговой компании — самый горячий период, когда мы традиционно проводим очень много программ и получаем много запросов.
Дополнительный персонал на лето мы набираем всегда, причем начинаем еще с марта. Ведь летом толковые ребята уже заняты, и мы рискуем просто не успеть. Поэтому заранее набираем ребят, обучаем их, подготавливаем персонал. Благодаря такому обучению отбираем для себя хорошие кадры, и летом, когда возникает необходимость, в первую очередь приглашаем их. На какие-то проекты мы можем привлечь до 50 внештатных сотрудников, поэтому заранее «стелем себе соломку».
Я сама могу уехать в отпуск летом, причем надолго — на 20 дней. Чтобы это стало возможным, мы заранее с командой руководителей готовимся к тому, что будет во время моего отдыха. Обсуждаем важные вопросы, составляем график и планы, чтобы все были спокойны, включая меня, и я не беспокоила сотрудников. Это очень важно. Моя команда позволяет мне подойти к летнему периоду с ощущением полного доверия: эти люди решат все вопросы. Бывают форс-мажорные обстоятельства, о которых они, безусловно, мне сообщают. Но я точно знаю, что любую проблему они решат. И я считаю, что это очень важно: неотдохнувший руководитель — всегда угроза для благополучия компании. А при тотальном контроле инициатива сотрудников и их ответственность перестают развиваться.
Поэтому я доверяю своей команде, и это доверие оправдывается ответственностью моих сотрудников. Это очень ценно и дорого!
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Марат Галлямов генеральный директор компании «Этажи-Казань»
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Мы стараемся, чтобы все сотрудники успели провести отдых в летнее время с семьей. Все отпуска в нашей компании распределяются заранее в течение года, поэтому идет перераспределение рабочих обязанностей сотрудника-отпускника на коллег. Сотрудник заранее передает свои дела коллегам и спокойно отдыхает.
Мне, кстати, всегда бывает странно, когда звонишь в какую-либо компанию, и там тормозятся процессы с формулировкой: «Наш сотрудник в отпуске, поэтому ждите». Мы стараемся такого не допускать, потому что работа очень интенсивная. Наш клиент не желает ждать, всем и всегда все нужно срочно, быстро — как для внутреннего клиента, так и для внешнего.
Поэтому снижения деловой активности у нас не происходит. Кроме того, ведь летом еще и горячие сезоны бывают в сфере недвижимости: люди отдыхают, и у многих появляется время заняться жилищным вопросом. Нам в этот момент отдыхать — непозволительная роскошь.
Бывает, что к нам приходят стажеры — студенты. Мы даем им мелкую работу: расклейку объявлений, проверку базы клиентов на актуальность. Приходят ребята в маркетинг — занимаются SMM, снимают ролики, монтируют видео, молодежь у нас любит этим заниматься. Это для нее прекрасная возможность и потренироваться, и заработать деньги. Поэтому на летний период мы всегда открыты к тому, чтобы принимать стажеров. У нас каждый отдел заявляет о том, кто ему нужен на данный период, и такая практика у нас имеется.
Я сам тоже позволяю себе двухнедельный отпуск летом, как и все сотрудники. По большому счету, мое кратковременное отсутствие на работе не сказывается на ситуации, ведь у нас отстроены бизнес-процессы, налажено планирование, и мы все готовимся к отпускам. Единственное — я все-таки стараюсь дождаться, пока отдохнут и вернутся топ-руководители, и только после этого ухожу сам.
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Эдуард Павлов заместитель генерального директора юридического центра «ЗНАТЬ»
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Как правило, все наши квалифицированные сотрудники успевают летом отдохнуть. График отпусков составляется по обоюдному согласию сотрудников между собой, все предварительно договариваются. Конечно, уходя в отпуск, специалист подготавливает подробный отчет, до мельчайших деталей. Это нужно, чтобы специалист, который останется выполнять его обязанности, во-первых, не отвлекал его от отпуска, а во-вторых, мог выполнить задачу на все сто процентов.
Снижение деловой активности в нашей сфере неизбежно в летнее время, после январских праздников и в другие периоды. Но это все компенсируется и наплывами активности, которые наблюдаются перед периодом отпусков и непосредственно после них. Всегда это все ожидаемо, и всегда из года в год мы знаем, когда наступит локальный наплыв или спад.
Временного персонала мы не набираем, потому что коллектив всегда подбирается с учетом того, что, даже когда сотрудник в отпуске или, к примеру, на больничном, компания может исполнить свои обязательства.
А вот стажеров мы регулярно набираем с самого основания компании, которое было в 2009 году. Студенты, которые обучаются на последних курсах юридических факультетов, приходят к нам сами, чтобы набираться опыта. Это мы всегда приветствуем и поддерживаем инициативу.
Что касается руководства компании — каждый руководитель у нас регулирует период своего отпуска так, чтобы он не выпадал на горячее время. При этом всегда находится на связи. Кстати, юристы, понимая, что в данный момент у них происходит очень важный судебный процесс, как правило, ни в какие отпуска не уходят, пока не завершат эту работу.
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Александр Расческов главный врач сети клиник «Глазная хирургия Расческов», офтальмохирург
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Возможность полноценно отдохнуть должна быть у каждого сотрудника, особенно в медицине, где работа требует высокой концентрации и ответственности. Мы заранее планируем графики отпусков, поэтому летний период проходит без ущерба для качества и доступности медицинской помощи.
Что касается деловой активности, для нас лето — это не время затишья, а период стабильной и интенсивной работы. Пациенты обращаются и за диагностикой, и за оперативным лечением, многие планируют операции в период отпусков; в августе, перед началом учебного года, наоборот, повышается поток обращений с детьми.
Мы не практикуем набор временного персонала на летний сезон, это связано с тем, что работа в клинике требует специальной подготовки и знаний. Вместе с тем мы сотрудничаем с медицинскими вузами и готовы принимать на работу выпускников. В течение года в нашей клинике работают студенты медицинских вузов, ординаторы, которые совмещают учебу и работу, проходят у нас производственную практику, участвуют в образовательных мероприятиях под руководством опытных наставников. Для многих это становится первым шагом к будущей профессии, а наиболее мотивированные молодые специалисты после окончания обучения пополняют нашу команду.
Для руководителя медицинской организации полностью отключиться от рабочих вопросов непросто в любое время года. Конечно, я стараюсь находить время для отдыха, но, как правило, на непродолжительное время и таким образом, чтобы можно было оперативно вернуться в клинику. В любой момент могут обратиться пациенты с неотложным состоянием, и мы должны быть готовы оперативно оказать необходимую помощь.
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Иван Лашков директор строительной компании «Комплит Дом»
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«Комплит Дом» — молодая компания, мы занимаемся строительством домов с отделкой, благоустройством придомовой территории, продажей земельных участков. Плюс у нас есть отдельная продакшен-команда, с которой мы развиваем канал в YouTube и VK про загородную жизнь в Казани.
Чтобы не раздувать операционные расходы, сотрудников в штате мы держим немного — это несколько прорабов и постоянные рабочие.
Основной штат в числе субподрядчиков. Поэтому прорабы уходят в отпуск только после закрытия ключевых объектов. Дизайнеры-архитекторы работают как фрилансеры, на время их отпусков всегда есть кто-то свободный.
Сотрудники продакшен-команды — монтажеры, операторы, дизайнеры, с которыми мы снимаем видеоролики, — перед отпуском находят себе замену.
У нас в летний период иногда работают студенты — дети наших друзей и знакомых, которые хотят летом подзаработать и не боятся работать руками. Я поддерживаю молодых людей, которые готовы учиться. Хотя наши прорабы не всегда этому рады, потому что для них это дополнительная нагрузка — таким сотрудникам требуется больше внимания.
Спрос на строительном рынке в сфере ИЖС все еще нестабильный и зависит от семейной ипотеки. Поэтому я в этом году вместо длительного отпуска разрешаю себе двух-трехдневные поездки на выходные по России и совмещаю это со своим увлечением бегом. Например, в июне мы ездили на забег в Елабугу. В июле — в Санкт-Петербург, на марафон «Белые ночи», заодно показал Северную столицу младшему сыну. В августе мы с супругой съездили в Нижний Новгород на «Ночной забег». Такие короткие поездки помогают перезагрузиться и сильно не выпадать из рабочих процессов.
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Азамат Сабиров генеральный директор AVT
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— Сказать, что у нас летом горячий сезон, я не могу, ведь мы не обычная туристическая компания, а агентство полного цикла, которое организует поездки не только для частных путешественников, но и для бизнеса «под ключ». Помогаем крупному бизнесу со всеми уровнями поездок — бизнес-визитов, командировок, а они происходят в течение всего года. К примеру, были у нас кейсы с тем, что мы организовывали приезд иностранных специалистов из-за рубежа для наших заказчиков. При этом работают у нас всего 30 человек. И мы всю работу с отпусками организовываем строго по Трудовому кодексу: каждый сотрудник должен отдохнуть все положенное ему время. У нас задачи разноплановые, ведь каждый перевозчик требует заполнения своих стандартов документов, и наши сотрудники должны знать все нюансы, все компьютерные программы. Поэтому работа у нас своеобразная. Сотрудники на период отпусков взаимозаменяемы: команду мы собрали так, чтобы компания могла работать в непрерывном графике.
Когда у нас еще была система вертикального управления, как-то раз у меня уволились одновременно два заместителя. И я понял, что самому заниматься операционным управлением не лучшая идея. Поэтому распределил зарплату этих сотрудников и дела, которые они курировали, по действующим сотрудникам. Предоставил им самим решить, какие задачи они могут взять на себя, потом мы вместе с бухгалтером-эйчаром распределили оплату этих задач, и таким образом все распределилось по команде. А потом я узнал, что, сам того не зная, организовал систему «бирюзового менеджмента». Это позволяет мне спокойно уходить в отпуск и не контролировать всю операционную деятельность. Система принятия решений распределена по команде. А я больше сконцентрирован на стратегии развития бизнеса.
Однако есть нюанс: даже находясь в отпуске, и я, и мои сотрудники всегда готовы включиться в процесс в той или иной степени. Менеджерский персонал всегда на связи со своими клиентами, причем это их собственная инициатива. Как руководитель бизнеса, я не могу позволить себе отключиться от дел на сто процентов.
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