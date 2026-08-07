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Опрос предпринимателей: как организуете работу с кадрами летом?

00:00, 07.08.2026

Казанские бизнесмены — о том, как проходит для них период летних отпусков персонала

Опрос предпринимателей: как организуете работу с кадрами летом?
Фото: Реальное время

По разным статистическим данным, в 2026 году около 25% всех заявок на отдых пришлось на июль, при этом свыше 50% сотрудников еще не использовали отпуска полностью в начале сезона. Параллельно с этим на летнюю работу вышли более 300 тысяч подростков, плюс к тому на каникулах стараются подработать и студенты.

На этом фоне нагрузка на кадровые службы растет: летом активный подбор персонала фиксируется в ретейле, логистике, туризме, ресторанном бизнесе и других сферах. Жесткий контроль графиков связан с тем, что на рабочих местах летом остаются порядка 60% сотрудников. Работодатели адаптируют процессы под дефицит кадров и перераспределение нагрузки внутри команд.

Мы опросили представителей татарстанского бизнеса, как они справляются с летним сезоном в плане кадрового наполнения и распределения нагрузки. Они ответили на такие вопросы «Реального времени»:

1. Набираете ли вы временный персонал (например, студентов) на летний период? Если да, то в каком объеме и на каких работах они заняты на вашем предприятии?

2. Все ли ваши квалифицированные сотрудники успевают отдохнуть летом? Как на этот период организована работа отделов, есть ли перераспределение рабочих задач и справляется ли компания с наплывом отпусков? Не происходит ли в компании снижения деловой активности?

3. Сами вы как руководитель позволяете себе отдохнуть в горячий сезон? Или контролируете процессы, пока ситуация с отпусками не стабилизируется и большинство сотрудников не вернутся на рабочие места?

  • Фиргат Зиганшин

    Фиргат Зиганшин генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»

    Отдых и восстановление ресурсов команды — один из ключевых приоритетов нашей компании. Мы строго придерживаемся графика отпусков, который формируется заранее с учетом личных пожеланий сотрудников. Качественный отдых позволяет специалистам вернуться к задачам с новыми силами и высоким уровнем мотивации, поэтому мы полностью поддерживаем сотрудников в вопросах получения полноценных отпусков.

    На это время работа отделов строится на принципах взаимозаменяемости.
    График отпусков составляется так, чтобы в каждом отделе одновременно отсутствовало не более допустимого процента ключевых специалистов. Полномочия и доступы распределяются заранее, поэтому все оперативные вопросы решаются в штатном режиме, без задержек для клиентов и партнеров.
    Благодаря системному подходу компания легко справляется с сезонным пиком отпусков без потери качества и срывов дедлайнов.

    Летом мы не расширяем команду за счет временного персонала. Всю нагрузку планируем еще весной, когда формируется график отпусков. В том случае, если возникают какие-то срочные задачи, мы просто чуть гибче распределяем нагрузку и автоматизируем рутину.

    Что касается меня, то я стараюсь находить время для отдыха не только летом. Я занимаюсь стендовой стрельбой, тренировки и соревнования проходят круглый год. Считаю, что спорт позволяет мне быстрее восстанавливать силы. Разумеется, мой отдых организован грамотно. Перед отъездом проводятся встречи с топ-менеджментом, фиксируются зоны ответственности на этот период. За собой оставляю только общий взгляд на стратегию — то, что нельзя делегировать. Каналы связи со мной остаются открытыми на случай форс-мажора, но моя главная задача — отключиться от текучки. Я доверяю своей команде: у специалистов есть все регламенты и полномочия, чтобы принимать операционные решения самостоятельно.

  • Диляра Хисматуллина

    Диляра Хисматуллина директор тренинговой компании «Тимсофт», бизнес-тренер

    В нашей компании у всех сотрудников есть возможность отдохнуть летом — пусть не месяц, но две недели. На это время задачи, конечно же, перераспределяются. Перед уходом сотрудник должен заранее подготовить и выполнить все, что он может сделать сам. Остальные его задачи, безусловно, перераспределяются на собрании с руководителем подразделения. Я считаю, что это очень важно: если человек летом хочет отдохнуть, почему бы и не дать ему эту возможность.

    При этом спада у нас не происходит, наоборот, лето в тренинговой компании — самый горячий период, когда мы традиционно проводим очень много программ и получаем много запросов.

    Дополнительный персонал на лето мы набираем всегда, причем начинаем еще с марта. Ведь летом толковые ребята уже заняты, и мы рискуем просто не успеть. Поэтому заранее набираем ребят, обучаем их, подготавливаем персонал. Благодаря такому обучению отбираем для себя хорошие кадры, и летом, когда возникает необходимость, в первую очередь приглашаем их. На какие-то проекты мы можем привлечь до 50 внештатных сотрудников, поэтому заранее «стелем себе соломку».

    Я сама могу уехать в отпуск летом, причем надолго — на 20 дней. Чтобы это стало возможным, мы заранее с командой руководителей готовимся к тому, что будет во время моего отдыха. Обсуждаем важные вопросы, составляем график и планы, чтобы все были спокойны, включая меня, и я не беспокоила сотрудников. Это очень важно. Моя команда позволяет мне подойти к летнему периоду с ощущением полного доверия: эти люди решат все вопросы. Бывают форс-мажорные обстоятельства, о которых они, безусловно, мне сообщают. Но я точно знаю, что любую проблему они решат. И я считаю, что это очень важно: неотдохнувший руководитель — всегда угроза для благополучия компании. А при тотальном контроле инициатива сотрудников и их ответственность перестают развиваться.

    Поэтому я доверяю своей команде, и это доверие оправдывается ответственностью моих сотрудников. Это очень ценно и дорого!

  • Марат Галлямов

    Марат Галлямов генеральный директор компании «Этажи-Казань»

    Мы стараемся, чтобы все сотрудники успели провести отдых в летнее время с семьей. Все отпуска в нашей компании распределяются заранее в течение года, поэтому идет перераспределение рабочих обязанностей сотрудника-отпускника на коллег. Сотрудник заранее передает свои дела коллегам и спокойно отдыхает.

    Мне, кстати, всегда бывает странно, когда звонишь в какую-либо компанию, и там тормозятся процессы с формулировкой: «Наш сотрудник в отпуске, поэтому ждите». Мы стараемся такого не допускать, потому что работа очень интенсивная. Наш клиент не желает ждать, всем и всегда все нужно срочно, быстро — как для внутреннего клиента, так и для внешнего.

    Поэтому снижения деловой активности у нас не происходит. Кроме того, ведь летом еще и горячие сезоны бывают в сфере недвижимости: люди отдыхают, и у многих появляется время заняться жилищным вопросом. Нам в этот момент отдыхать — непозволительная роскошь.

    Бывает, что к нам приходят стажеры — студенты. Мы даем им мелкую работу: расклейку объявлений, проверку базы клиентов на актуальность. Приходят ребята в маркетинг — занимаются SMM, снимают ролики, монтируют видео, молодежь у нас любит этим заниматься. Это для нее прекрасная возможность и потренироваться, и заработать деньги. Поэтому на летний период мы всегда открыты к тому, чтобы принимать стажеров. У нас каждый отдел заявляет о том, кто ему нужен на данный период, и такая практика у нас имеется.

    Я сам тоже позволяю себе двухнедельный отпуск летом, как и все сотрудники. По большому счету, мое кратковременное отсутствие на работе не сказывается на ситуации, ведь у нас отстроены бизнес-процессы, налажено планирование, и мы все готовимся к отпускам. Единственное — я все-таки стараюсь дождаться, пока отдохнут и вернутся топ-руководители, и только после этого ухожу сам.

  • Эдуард Павлов

    Эдуард Павлов заместитель генерального директора юридического центра «ЗНАТЬ»

    Как правило, все наши квалифицированные сотрудники успевают летом отдохнуть. График отпусков составляется по обоюдному согласию сотрудников между собой, все предварительно договариваются. Конечно, уходя в отпуск, специалист подготавливает подробный отчет, до мельчайших деталей. Это нужно, чтобы специалист, который останется выполнять его обязанности, во-первых, не отвлекал его от отпуска, а во-вторых, мог выполнить задачу на все сто процентов.

    Снижение деловой активности в нашей сфере неизбежно в летнее время, после январских праздников и в другие периоды. Но это все компенсируется и наплывами активности, которые наблюдаются перед периодом отпусков и непосредственно после них. Всегда это все ожидаемо, и всегда из года в год мы знаем, когда наступит локальный наплыв или спад.

    Временного персонала мы не набираем, потому что коллектив всегда подбирается с учетом того, что, даже когда сотрудник в отпуске или, к примеру, на больничном, компания может исполнить свои обязательства.

    А вот стажеров мы регулярно набираем с самого основания компании, которое было в 2009 году. Студенты, которые обучаются на последних курсах юридических факультетов, приходят к нам сами, чтобы набираться опыта. Это мы всегда приветствуем и поддерживаем инициативу.

    Что касается руководства компании — каждый руководитель у нас регулирует период своего отпуска так, чтобы он не выпадал на горячее время. При этом всегда находится на связи. Кстати, юристы, понимая, что в данный момент у них происходит очень важный судебный процесс, как правило, ни в какие отпуска не уходят, пока не завершат эту работу.

  • Александр Расческов

    Александр Расческов главный врач сети клиник «Глазная хирургия Расческов», офтальмохирург

    Возможность полноценно отдохнуть должна быть у каждого сотрудника, особенно в медицине, где работа требует высокой концентрации и ответственности. Мы заранее планируем графики отпусков, поэтому летний период проходит без ущерба для качества и доступности медицинской помощи.

    Что касается деловой активности, для нас лето — это не время затишья, а период стабильной и интенсивной работы. Пациенты обращаются и за диагностикой, и за оперативным лечением, многие планируют операции в период отпусков; в августе, перед началом учебного года, наоборот, повышается поток обращений с детьми.

    Мы не практикуем набор временного персонала на летний сезон, это связано с тем, что работа в клинике требует специальной подготовки и знаний. Вместе с тем мы сотрудничаем с медицинскими вузами и готовы принимать на работу выпускников. В течение года в нашей клинике работают студенты медицинских вузов, ординаторы, которые совмещают учебу и работу, проходят у нас производственную практику, участвуют в образовательных мероприятиях под руководством опытных наставников. Для многих это становится первым шагом к будущей профессии, а наиболее мотивированные молодые специалисты после окончания обучения пополняют нашу команду.

    Для руководителя медицинской организации полностью отключиться от рабочих вопросов непросто в любое время года. Конечно, я стараюсь находить время для отдыха, но, как правило, на непродолжительное время и таким образом, чтобы можно было оперативно вернуться в клинику. В любой момент могут обратиться пациенты с неотложным состоянием, и мы должны быть готовы оперативно оказать необходимую помощь.

  • Иван Лашков

    Иван Лашков директор строительной компании «Комплит Дом»

    «Комплит Дом» — молодая компания, мы занимаемся строительством домов с отделкой, благоустройством придомовой территории, продажей земельных участков. Плюс у нас есть отдельная продакшен-команда, с которой мы развиваем канал в YouTube и VK про загородную жизнь в Казани.

    Чтобы не раздувать операционные расходы, сотрудников в штате мы держим немного — это несколько прорабов и постоянные рабочие.
    Основной штат в числе субподрядчиков. Поэтому прорабы уходят в отпуск только после закрытия ключевых объектов. Дизайнеры-архитекторы работают как фрилансеры, на время их отпусков всегда есть кто-то свободный.

    Сотрудники продакшен-команды — монтажеры, операторы, дизайнеры, с которыми мы снимаем видеоролики, — перед отпуском находят себе замену.

    У нас в летний период иногда работают студенты — дети наших друзей и знакомых, которые хотят летом подзаработать и не боятся работать руками. Я поддерживаю молодых людей, которые готовы учиться. Хотя наши прорабы не всегда этому рады, потому что для них это дополнительная нагрузка — таким сотрудникам требуется больше внимания.

    Спрос на строительном рынке в сфере ИЖС все еще нестабильный и зависит от семейной ипотеки. Поэтому я в этом году вместо длительного отпуска разрешаю себе двух-трехдневные поездки на выходные по России и совмещаю это со своим увлечением бегом. Например, в июне мы ездили на забег в Елабугу. В июле — в Санкт-Петербург, на марафон «Белые ночи», заодно показал Северную столицу младшему сыну. В августе мы с супругой съездили в Нижний Новгород на «Ночной забег». Такие короткие поездки помогают перезагрузиться и сильно не выпадать из рабочих процессов.

  • Азамат Сабиров

    Азамат Сабиров генеральный директор AVT

    — Сказать, что у нас летом горячий сезон, я не могу, ведь мы не обычная туристическая компания, а агентство полного цикла, которое организует поездки не только для частных путешественников, но и для бизнеса «под ключ». Помогаем крупному бизнесу со всеми уровнями поездок — бизнес-визитов, командировок, а они происходят в течение всего года. К примеру, были у нас кейсы с тем, что мы организовывали приезд иностранных специалистов из-за рубежа для наших заказчиков. При этом работают у нас всего 30 человек. И мы всю работу с отпусками организовываем строго по Трудовому кодексу: каждый сотрудник должен отдохнуть все положенное ему время. У нас задачи разноплановые, ведь каждый перевозчик требует заполнения своих стандартов документов, и наши сотрудники должны знать все нюансы, все компьютерные программы. Поэтому работа у нас своеобразная. Сотрудники на период отпусков взаимозаменяемы: команду мы собрали так, чтобы компания могла работать в непрерывном графике.

    Когда у нас еще была система вертикального управления, как-то раз у меня уволились одновременно два заместителя. И я понял, что самому заниматься операционным управлением не лучшая идея. Поэтому распределил зарплату этих сотрудников и дела, которые они курировали, по действующим сотрудникам. Предоставил им самим решить, какие задачи они могут взять на себя, потом мы вместе с бухгалтером-эйчаром распределили оплату этих задач, и таким образом все распределилось по команде. А потом я узнал, что, сам того не зная, организовал систему «бирюзового менеджмента». Это позволяет мне спокойно уходить в отпуск и не контролировать всю операционную деятельность. Система принятия решений распределена по команде. А я больше сконцентрирован на стратегии развития бизнеса.

    Однако есть нюанс: даже находясь в отпуске, и я, и мои сотрудники всегда готовы включиться в процесс в той или иной степени. Менеджерский персонал всегда на связи со своими клиентами, причем это их собственная инициатива. Как руководитель бизнеса, я не могу позволить себе отключиться от дел на сто процентов.

Людмила Губаева

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