Опрос предпринимателей: как организуете работу с кадрами летом?

В нашей компании у всех сотрудников есть возможность отдохнуть летом — пусть не месяц, но две недели. На это время задачи, конечно же, перераспределяются. Перед уходом сотрудник должен заранее подготовить и выполнить все, что он может сделать сам. Остальные его задачи, безусловно, перераспределяются на собрании с руководителем подразделения. Я считаю, что это очень важно: если человек летом хочет отдохнуть, почему бы и не дать ему эту возможность.

При этом спада у нас не происходит, наоборот, лето в тренинговой компании — самый горячий период, когда мы традиционно проводим очень много программ и получаем много запросов.

Дополнительный персонал на лето мы набираем всегда, причем начинаем еще с марта. Ведь летом толковые ребята уже заняты, и мы рискуем просто не успеть. Поэтому заранее набираем ребят, обучаем их, подготавливаем персонал. Благодаря такому обучению отбираем для себя хорошие кадры, и летом, когда возникает необходимость, в первую очередь приглашаем их. На какие-то проекты мы можем привлечь до 50 внештатных сотрудников, поэтому заранее «стелем себе соломку».

Я сама могу уехать в отпуск летом, причем надолго — на 20 дней. Чтобы это стало возможным, мы заранее с командой руководителей готовимся к тому, что будет во время моего отдыха. Обсуждаем важные вопросы, составляем график и планы, чтобы все были спокойны, включая меня, и я не беспокоила сотрудников. Это очень важно. Моя команда позволяет мне подойти к летнему периоду с ощущением полного доверия: эти люди решат все вопросы. Бывают форс-мажорные обстоятельства, о которых они, безусловно, мне сообщают. Но я точно знаю, что любую проблему они решат. И я считаю, что это очень важно: неотдохнувший руководитель — всегда угроза для благополучия компании. А при тотальном контроле инициатива сотрудников и их ответственность перестают развиваться.

Поэтому я доверяю своей команде, и это доверие оправдывается ответственностью моих сотрудников. Это очень ценно и дорого!