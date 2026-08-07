В России могут расширить перечень получателей двух пенсий

Документ также предоставляет право на две выплаты инвалидам СВО из спецподразделений

Фото: Динар Фатыхов

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой расширить перечень категорий граждан, которые имеют право на одновременное получение двух пенсионных выплат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Обеспечить единый подход к предоставлению права на две пенсии для нетрудоспособных членов семьи разных категорий погибших участников специальной военной операции, — цитирует документ ТАСС.

Сейчас такая возможность есть у нетрудоспособных родственников некоторых категорий ветеранов, погибших в ходе спецоперации. Им назначается как их собственная пенсия (страховая, социальная или за выслугу лет), так и выплата по случаю потери кормильца.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новый проект предлагает распространить эту норму на семьи погибших бойцов, служивших в ополчении Донбасса, в специальных подразделениях и в частных военных компаниях.

— Кроме того, проектом предоставляется право на две пенсии (по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет) в случае приобретения инвалидности вследствие СВО гражданам, выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей, — добавляет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что за пять лет средний размер пенсии в Татарстане увеличился на 61,3% и достиг 25 тыс. рублей.

Вадим Вахрушев