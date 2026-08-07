Во Франции откроют четыре участка для голосования россиян на выборах в ГД

Голосовать смогут россияне старше 18 лет с загранпаспортом

На выборах в Госдуму девятого созыва российские граждане, находящиеся во Франции, смогут проголосовать на четырех избирательных участках. Об этом сообщили в посольстве РФ в Париже.

— Проголосовать можно будет на избирательных участках в посольстве России в Париже, генеральных консульствах РФ в Страсбурге и Марселе, а также в канцелярии России в Вильфранш-сюр-Мер, — сообщает ТАСС.

Голосование на всей территории Франции пройдет 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск). В посольстве напомнили, что участвовать в выборах вправе совершеннолетние россияне (старше 18 лет) при личной явке на участок и предъявлении действующего загранпаспорта.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на предстоящих выборах планируют ужесточить меры безопасности в связи с возможными угрозами со стороны беспилотников.

Вадим Вахрушев