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В Казани на три дня ограничат движение на улице 2-й Даурской

16:35, 06.08.2026

Проезжую часть полностью перекроют в районе дома №24

В Казани на три дня ограничат движение на улице 2-й Даурской
Фото: Максим Платонов

В Казани в середине августа временно ограничат движение на улице 2-й Даурской. Ограничения вступят в силу 12 августа и продлятся три дня — до 14 августа.

— С 8:00 12 августа до 22:00 14 августа полностью будет закрыта проезжая часть в районе дома №24 по улице Даурской, — сообщает мэрия города.

Причина — прокладка теплотрассы, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

В Казани с 3 августа по 28 октября перекрывали проезд на участке улицы Петра Витера, от Михаила Миля до Дементьева, из-за ремонта коллектора ливневой канализации.

Вадим Вахрушев

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