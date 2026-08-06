В одном из районов Татарстана изымут два участка земли для реконструкции дороги

Два участка общей площадью 232,8 тыс. кв. м относятся к земелям сельскохозяйственного назначения

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана изымет два частных участка земли в Тюлячинском районе, чтобы реконструировать дорогу регионального значения Шадки — Большие Меретяки. Документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Речь идет об участке площадью 7,87 тыс. кв. м около поселка Верхние Меретяки между Шадками и Большими Меретяками. Два участка общей площадью 232,8 тыс. кв. м относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и находятся в частной собственности. Их общая кадастровая стоимость — около 577 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно документу, Минземимущество разместит постановление в официальных источниках, сообщит собственникам и заключит соглашения об изъятии, выплатив компенсацию собственникам. «Главтатдортранс» проведет кадастровые работы, определит размер компенсаций и направит собственникам проекты соглашений. Если владельцы участков откажутся подписывать документы, учреждение сможет обратиться в суд.

Никита Егоров