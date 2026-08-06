Власти Великобритании ввели санкции против «Озон Банка»

В список вошли также и другие банки

Власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список, добавив 19 новых позиций. Под ограничения попали 12 компаний, среди которых находятся семь российских банков, включая «Озон Банк». Эта информация содержится в документе, опубликованном Министерством иностранных дел Соединенного Королевства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В список санкций вошли также «Росэксимбанк», банк «Центр-инвест», «Реалист Банк», «Банк «Ставр», «ТелеПорт Банк» и «Оней Банк». Кроме того, под санкции попали компании «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс», а также владелец компании «Силтрон» Александр Жданов.

Согласно документу, активы всех лиц и организаций, вошедших в санкционный список, будут заморожены, если они будут обнаружены на территории Великобритании. Для физических лиц, подпадающих под санкции, будет введен запрет на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что в США приостановили рассмотрение антироссийских санкций.

Никита Егоров