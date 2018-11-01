Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Украины.

«Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в сообщении на сайте кабмина.



Уточняется, что под санкции подпадают судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины.

Кроме того, ограничительные меры распространяются на руководителей органов исполнительной власти Украины и крупные украинские компании, а также на юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.



При этом правительство России может отменить введенные санкции, если Украина откажется от ограничительных мер против российских граждан и юридических лиц.



Напомним, что президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.

