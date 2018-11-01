Центробанк проследит за новым проектом создателя «Кэшбери»

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Банк России знает о намерении руководства группы компаний «Кэшбери» запустить новый проект и следит за ситуацией.



«Да, мы также посмотрели (видео с заявлением, — прим. ред.), также мониторим всю информацию, которая касается появления или заявлений о появлении потенциальных финансовых пирамид», — цитирует ТАСС главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Он отметил, что у Банка России есть инструментарий по выявлению всех недобросовестных практик, в том числе обмана граждан или безлицензионный деятельности.

Ранее владелец «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы компании с 1 ноября и пообещал, что 2 ноября рассчитается со всеми клиентами. Он также сообщил о создании новой компании JDC через 100 дней.

Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы. После этого МВД России начало проверку. ЦБ РФ оценивает ущерб от деятельности «Кэшбери» в 1—3 млрд рублей.