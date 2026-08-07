Торговый оборот Татарстана и Индии удвоился за первый квартал 2026 года

Основной объем приходится на экспорт из республики

Внешнеторговый оборот Татарстана и Индии по итогам первого квартала 2026 года вырос вдвое. О позитивной динамике на встрече с генеральным консулом Республики Индия в Казани Джейсундхаром сообщил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко

— Отношения Татарстана и Индии — динамично развивающиеся и перспективные. Наш внешнеторговый оборот за 2025 год превысил 353 млн долларов, — сообщает пресс-служба Минпромторга.

При этом основная доля приходится на экспорт из Татарстана в Индию. Глава республиканского Минпромторга добавил, что текущий объем сотрудничества еще не исчерпывает его полного потенциала и нынешняя встреча подтверждает настрой сторон на углубление взаимодействия.

Ранее сообщалось, что министр нефти и природного газа Индии заявил об отсутствии прямых поставок топлива из страны в Россию. При этом он не исключил, что индийские нефтепродукты могут оказаться на российском рынке через посредников-трейдеров.

Вадим Вахрушев