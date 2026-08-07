Владимир Путин назначил уроженца Казани замглавы Россотрудничества

Ранее Константин Колпаков работал в МИД России

Президент России Владимир Путин назначил Константина Колпакова, уроженца Казани, на должность заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Колпаков заменил Павла Шевцова, который был освобожден от должности 4 августа. Шевцов занимал этот пост с августа 2018 года. Указ о новом назначении вступает в силу с момента подписания.

До назначения в Россотрудничество Колпаков возглавлял отдел в департаменте многостороннего гуманитарного сотрудничества и культурных связей Министерства иностранных дел России. Также он является председателем Совета молодых дипломатов МИД РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Колпаков родился 21 мая 1983 года в Казани. В 2004 году он окончил Казанский государственный университет по специальности «Международные отношения», а также получил второе высшее образование по направлению «Финансовый менеджмент». Он является кандидатом исторических наук и автором концепции «горизонтальной дипломатии».

На дипломатической службе Колпаков находится более 20 лет. Он начал свою карьеру в МИД России в 2004 году в четвертом департаменте стран СНГ. В 2006–2012 годах работал в посольстве России в Канаде, а затем перешел в департамент по работе с соотечественниками за рубежом. С июля 2012 года занимал различные должности в секретариате министра иностранных дел России, пройдя путь от третьего секретаря до советника.

Россотрудничество занимается развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой соотечественников за границей и продвижением российского культурного и образовательного присутствия за пределами страны.

Никита Егоров