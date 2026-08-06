В Набережных Челнах представили нового председателя городского суда

На церемонии присутствовало руководство судебной системы, мэр города, силовики и коллектив суда

Фото: Артем Дергунов

Радик Зиннатов назначен председателем Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Назначение состоялось на основании указа президента РФ. В торжественной обстановке нового председателя представил коллективу председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.



— Назначение на должность председателя Набережночелнинского городского суда — это закономерный итог многолетней безупречной работы Зиннатова Радика Фаритовича, заверив, что его опыт и принципиальность позволят сохранить высокие стандарты правосудия в городе, — сказал начальник Управления Судебного департамента РТ Зявдат Салихов.

В ходе мероприятия также состоялось награждение сотрудников аппарата суда. Почетные грамоты и благодарственные письма получили помощники судей, секретари и специалисты. Заместитель председателя суда Рустем Галимуллин поощрен за долголетний добросовестный труд.

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Вадим Вахрушев