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Россия не исключила ужесточения санкций против Украины

13:01, 01.11.2018
Россия не исключила ужесточения санкций против Украины
Фото: pxhere.com

Российское правительство не исключает введения новых санкций против Украины.

«Важно понимать, что эти меры не окончательные. Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки дня. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины», — говорится в сообщении Кабмина на странице «ВКонтакте».

Отмечается, что новые санкции против Украины «не затронут жизнь обычных граждан» страны.

Ранее сообщалось, что правительство России может отменить введенные санкции, если Украина откажется от ограничительных мер против российских граждан и юридических лиц.

Напомним, Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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