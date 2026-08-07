«Не взятка, а возмещение расходов!»: суд не смог избрать меру пресечения для топа «Банка Татарстан»

В заседании поучаствовали три сотрудника СКР, задержанный Александр Слепов отрицал вину в коррупции

Фото: Динар Фатыхов

Только что Советский райсуд Казани продлил на 72 часа срок содержания под стражей заместителю управляющего реготделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Александру Слепову. К понедельнику судья Сергей Аптулин попросил следователей представить дополнительные данные в обоснование подозрений банкира в коррупционном преступлении. На заседании сам обвиняемый во взятке в 300 тысяч подтвердил получение этой суммы от подрядчицы. «Это не взятка, а возмещение моих расходов!» — сообщает из суда журналист «Реального времени».

Как отмечают наши источники, в деле есть показания о том, что совещание реготделения в здании IT-парка в сентябре 2024-го, на которое из бюджета выделяли полмиллиона, не проводилось. А этими деньгами погасили затраты на проведенный в августе банковский корпоратив — с выездом на реку, арендой глэмпинга и сапбордов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заседании приняли участие три сотрудника отдела СК по Советскому району Казани. С ходатайством о заключении Слепова под стражу выступал замруководителя отдела Булат Каримов. Его позицию полностью поддержала зампрокурора района Эльза Хисамутдинова.

Адвокаты Рустам Губайдуллин и Юлия Зарубина выступили против. Они заявляли о безупречной более чем 20-летней карьере Александра Слепова в банке и о том, что с момента инкриминируемых событий 2024 года никаких попыток скрыться или скрыть следы совершенного он не предпринимал.

На заседании обвиняемый во взятке напомнил — в Сбере работает с 1999-го: «Прошел путь от подменного кассира и достиг должности замуправляющего отделением... Курирую кассовые центры, где есть безопасность, ценности, оружие. Неоднократно сам проводил учебы [сотрудников], что такое неадекватное поведение. Я регулярно прохожу полиграф и знаю, что это такое».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как выяснилось далее, неадекватным банкир считает мотив инкриминируемых ему действий с зачислением на личный счет тех же купюр, что чуть ранее в центральном отделении банка сняла в терминале частная предпринимательница — предполагаемый взяткодатель.

— Я признаю, что я взял сумму у подрядчика через моих сотрудников. Но это была не взятка, а сумма, возмещающая мои расходы! <...> И сумма эта — подтвержденная <...> Не взятка, а реальное возмещение понесенных расходов! Не настолько я глуп, чтобы вносить сумму на свою кредитную карту, зная, что такое девиантное поведение...

На уточняющий вопрос судьи о причинах того, что произошло, обвиняемый пояснил, что недавно в одном из татарстанских отделений один из сотрудников был задержан за взятку, после чего служба внутрибанковской безопасности занялась проверкой всех поступлений на счета сотрудников. При этом Слепов повторил — в его действиях состава взятки нет. «Факт получения средств не отрицаю. Были задержаны Полукеева, Атлякина, Багавиева, и, чтобы не попасть в СИЗО, полагаю, они меня оклеветали», — выступил обвиняемый.

Напомним, по версии сотрудников Следкома, ФСБ и МВД, замглавы реготделения банка в сентябре 2024-го получил незаконное вознаграждение в 300 тысяч рублей — за покровительство поставщику услуг и содействие с получением контрактов. На заседании Булат Каримов отметил — деньги передавались через посредника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из оглашенных на заседании материалов выяснилось: помимо Слепова, по делу задерживались три дамы — предполагаемый взяткодатель и две посредницы. Ни одну из них на меру пресечения в суд не привезли, поскольку все они дали признательные показания. Нюанс в том, что в отношении этих дам дела возбуждались отдельно, поэтому по делу топа Сбера они сейчас проходят в качестве свидетелей.

Также прозвучало — те самые 300 тысяч рублей были взяты из суммы госконтракта на полмиллиона, выделенных на проведение совещания банкиров на 70 человек в здании IT-парка. Версия защиты такова — получательница контракта передала лишь ту часть денег, которые были потрачены лично Слеповым на проведение мероприятия.

Позиция защиты строилась на нескольких аргументах. Ключевой — отсутствие у Слепова полномочий выбирать подрядчика, поскольку местное отделение лишь формирует заявки, а организацией торгов и определением победителя занимается подразделение Сбера, дислоцированное в Нижнем Новгороде. Кого они выберут — с тем Слепов и будет работать, подчеркивали адвокаты, а еще отмечали — контракт с поставщиком и акты выполненных работ подписывал в «Банке Татарстан» другой человек.

При этом защитники вслед за клиентом настаивали — именно он понес расходы на проведение банковского мероприятия, правда, не уточняли при журналистах, что именно приобреталось. Заметим, один из источников «Реального времени» уверяет — на допросе и в ходе очной ставки задержанный банкир якобы утверждал: формат с «возмещением расходов на корпоратив в августе путем проведения тендера на выездное совещание в сентябре» выбирался «коллегиально». Происходило это единственный раз либо периодически, возможно, установит следствие. Заметим, в такой трактовке событий можно усмотреть еще и состав мошенничества с уводом средств из бюджета банка, который на 50% и одну голосующую акцию принадлежит РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее засвеченная одним из изданий «версия» об откате за ремонт штаб-квартиры Сбера не соответствует действительности. Но в теории история ремонта может стать новым эпизодом дела.

Повторное заседание по мере пресечения должно состояться в понедельник. В ранге задержанного Слепов пребывает с 5 августа. Ну а сегодня вечером дам, задержанных по истории с передачей 300 тысяч рублей, освободили под подписку о невыезде и обязательство о явке.



Ирина Плотникова