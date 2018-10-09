Итоги дня: Минниханов покритиковал Фаттахова, скандал с Кокориным и Мамаевым, закрытие разработки «Альтаира»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 9 октября.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отчитал министра молодежи РТ Дамира Фаттахова за отсутствие комплексной программы по капремонту детских лагерей. Ранее президент РТ отметил, что текущий подход не позволяет обеспечить комплексное обновление лагерей.

Сегодня получил развитие скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Выяснилось, что накануне они избили не только гендиректора «НАМИ» и чиновника Минпромторга РФ, но и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. СМИ сообщили о задержании футболистов. Первый канал запретил водителю Ушаковой комментировать инцидент другим изданиям и телеканалам.

Министерство обороны приняло решение прекратить разработку казанского тяжелого беспилотника «Альтаир», на создание которого с 2011 года ушло более 3 млрд рублей. Однако разработка аппарата может возобновиться на другом предприятии.

В Татарстане завели уголовное дело на подрядчика «Салават купере» за невыплату зарплаты. Сотрудники предъявили претензии к директору компании «Барсэлитстрой+» Завдяту Камалову.

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в российской Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений». Telegram-канал «Незыгарь» ранее писал, что президент России Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы и досрочных выборов главы государства.