В Сети появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала

В Сети появилось видео нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал 112. Инцидент произошел возле гостиницы «Пекин» в Москве.

Ранее сообщалось, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловьев находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Ведущая Ольга Ушакова подтвердила, что ее водителя избили. Под данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

В тот же день Кокорин и Мамаев участвовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

«Зенит» и «Краснодар» рассматривают варианты разрыва контрактов с Кокориным и Мамаевым в связи с этими инцидентами.

