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В Москве задержали Кокорина и Мамаева — СМИ

14:03, 09.10.2018
В Москве задержали Кокорина и Мамаева — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

В Москве задержали подозреваемых в двух избиениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — сообщает РЕН ТВ.

Кокорин и Мамаев участвовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Также сообщалось, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловьев находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Ведущая Ольга Ушакова подтвердила, что ее водителя избили. Под данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

«Зенит» и «Краснодар» рассматривают варианты разрыва контрактов с Кокориным и Мамаевым в связи с этими инцидентами.

ПроисшествияСпорт
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