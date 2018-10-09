В Москве задержали Кокорина и Мамаева — СМИ

В Москве задержали подозреваемых в двух избиениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — сообщает РЕН ТВ.

Кокорин и Мамаев участвовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.



Также сообщалось, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловьев находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Ведущая Ольга Ушакова подтвердила, что ее водителя избили. Под данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

«Зенит» и «Краснодар» рассматривают варианты разрыва контрактов с Кокориным и Мамаевым в связи с этими инцидентами.