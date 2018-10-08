Чиновник Минпромторга РФ и гендиректор «НАМИ» обратились в полицию после драки с Мамаевым и Кокориным

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак (на постере) и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин обратились с заявлением в полицию после инцидента в центре Москвы.

По словам руководителя пресс-службы Минпромторга Залины Корниловой, в настоящий момент они находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь, передает RNS.

Ранее Telegram-канала Mash сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили Дениса Пака в одном из ресторанов Москвы.